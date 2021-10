Hlas-SD žiada pre exšéfku inšpekčnej služby Santusovú mimoriadny brannobezpečnostný výbor

Poslankyňa Denisa Saková (nezaradená) žiada, aby na výbor prišiel minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Pýtať sa chce na vyšetrenie Santusovej na polygrafe. Šéf výboru Juraj Krúpa (OĽANO) potvrdil, že po doručení návrhu zvolá výbor do siedmich dní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Informácie rezortu vnútra a NBÚ podľa Sakovej nekorešpondujú

Informácie rezortu vnútra a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) o vyšetrení na polygrafe podľa Sakovej nekorešpondujú. Ministerstvo vnútra (MV) SR uviedlo, že Santusová si dvakrát sama vybrala vyšetrenie cez polygraf. Najprv u certifikovaného polygrafológa a následne v NBÚ, čo je podľa rezortu neštandardné a vyvoláva otázniky. Mikulec poukázal na nariadenie ministra vnútra, ktoré hovorí, že príslušníci polície majú vyšetrenie absolvovať na Kriminalistickom a expertíznom ústave (KEÚ) Policajného zboru.

NBÚ reagoval, že Santusová absolvovala vyšetrenie na polygrafe aj za prítomnosti príslušníkov KEÚ. Tvrdí, že o vyšetrenie požiadal Úrad inšpekčnej služby. Požiadavke úrad vyhovel vzhľadom na dohodu podpísanú s MV. "Žiadame preto ministra vnútra aj povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby, aby nám tieto rozporuplné informácie prišli vysvetliť na mimoriadne zvolávaný brannobezpečnostný výbor," povedala Saková na tlačovej konferencii v parlamente.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí, že by sa Santusová mala vrátiť do funkcie, keďže polygraf ukázal, že si robila svoju robotu "presne, ako mala". "Mala by byť okamžite vrátená naspäť do funkcie. Nie je dokonca ani z ničoho obvinená," skonštatoval. Santusová je bývalou vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. V júli jej pozastavili činnosť. Zdôvodnili to pochybnosťami o jej objektivite a nestrannosti.