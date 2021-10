Slovensko si plán obnovy napísalo samo a ušilo na seba bič, hovorí Pellegrini

BRATISLAVA - Slovensko do projektu plánu obnovy zahrnulo konkrétne stanovené reformné ciele, ktoré bude mať problém reálne naplniť. V diskusii na TASR TV to povedal líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

„Slovensko si plán obnovy malo napísať, aj napísalo samo. A myslím si, že si na seba ušilo bič a iné krajiny tak nepostupovali,“ tvrdí Pellegrini. Pripomenul, že v zdravotníctve aj súdnictve podmienilo čerpanie konkrétnymi krokmi. "Mám vážnu obavu, či budeme schopní tieto prostriedky z plánu obnovy čerpať,“ vyhlásil.

Aktuálny návrh reformy zdravotníctva podľa neho Hlas-SD nepodporí, a to ani na základe argumentu o čerpaní prostriedkov z plánu obnovy. „Slovensko si samo vytvorilo pascu a teraz sa v koalícii navzájom vydierajú. Čo je to za reforma, keď argumentom nie je, že ju ľudia chcú, ale že ak to neschválime, nebudeme mať peniaze z plánu obnovy. Nech je reforma akákoľvek, často aj zlá,“ uviedol Pellegrini.

Kriticky vníma aj reformu súdnictva, ktorá podľa neho nezískala podporu od sudcov a súdnych úradníkov. „Keď chcete reformovať, musíte sa najprv dohodnúť s tými, ktorých sa to týka. Nie, že vám pred ministerstvom dvakrát po sebe demonštrujú sudcovia a súdni úradníci a vy ich ani neprijmete,“ odkázal ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej.

Poukázal tiež na hroziace akútne problémy s rastúcimi cenami energií a mnohých komodít potrebných v priemysle. „Máme extrémnu infláciu, veľký rast cien potravín a iných výrobkov,“ tvrdí. Vládna koalícia podľa Pellegriniho tieto problémy podceňuje, čoho dôsledkom je aj program aktuálnej schôdze parlamentu. „Na programe schôdze máme veci, s ktorými prichádzajú vládni poslanci, ako sú interrupcie a zrušenie jedno- a dvojcentových mincí."

Hlas-SD podľa Pellegriniho pripravil v minulosti vlastnú verziu plánu obnovy. „Predstavitelia Hlasu vycestujú do Bruselu, aby sme preventívne boli pripravení na diskusiu s Európskou komisiou o tom, ako je možné meniť plán obnovy a jeho podmienky. Aby v prípade, že Hlas dostane šancu byť súčasťou vlády, sme mohli okamžite akcelerovať použitie týchto prostriedkov,“ uzavrel Pellegrini.