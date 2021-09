Mikulcovo odvolávanie sa zvrhlo na hádky! VIDEO Príhovor Fica vyvolal cirkus, Kollár podržal Matoviča

VIDEO Záznam z dnešného konfliktu v parlamente:

Ak by niekto čakal, že minister financií zmení po prechode do vlády rétoriku, tak už minulý aj tento rok sa mohol presvedčiť, že to tak nie je a zostáva pri svojej parlamentnej komunikácií s opozíciou formou transparentov. Naposledy to urobil rovnako Ficovi a rovnako uprostred schôdze o odvolávaní Mikulca.

Ďalší transparent a následná prestrelka medzi Kollárom a Ficom

Predseda Smeru bol dnes doobeda v pléne uprostred odôvodňovania podaného návrhu na odvolávanie Mikulca, no ku koncu svojej reči bol prerušený tým, že Matovič za ním opäť ukázal ďalší transparent, na čo sa začala ozývať nesúhlasná vlna opozičníkov z parlamentných lavíc. Fico musel nachvíľu prestať, aby si sa mohol obhliadnuť, čo sa vlastne deje. Matovič zvečnil na papier jeden z aktuálne opakujúcich sa výrokov, ktorý prebral: "Vrah na rohu ulica o morálce káže,".

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa Kollára Matovič rokovací poriadok neporušil, tu je bizarný dôvod

Avšak predtým, ako tak urobil, sa išiel Matovič ešte pobaviť s Kollárom, či je to, čo urobí teraz v súlade s rokovacím poriadkom. Nakoniec predsa len našli dieru pravidlách a ukázalo sa, že v súlade to, aspoň podľa Kollára je. Ten Matoviča obhájil vskutku bizarne. "Prečítajte si rokovací poriadok. Máme tam jasne napísané, že nesmieme tieto transparenty "vnášať". On to nevniesol," povedal Kollár. "On to vyrobil," zašomral Fico do mikrofónu, pričom Kollár túto vetu zopakoval. "On to vyrobil tu a tým pádom neporušil rokovací poriadok," kričal za opozičného potlesku predseda parlamentu Kollár.

Následne však začala prestrelka ešte medzi Ficom aj Kollárom. "Nechajte ich, nech si píšu čo chcú. Čo čakáte od plagiátorov. Jeden ani druhý nemajú vzdelanie ani nič," povedal Fico na margo transparentu, ktorý držal Matovič. To však nebol celý koniec a zvyšok konfliktu sa dozviete vo videu.