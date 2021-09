Hádka v priamom prenose: Šeliga a Šutaj-Eštok si skočili do vlasov! Urážky a obvinenia

Debata TV JOJ Na hrane, ktorej predchádzal dlhý deň v parlamente a schôdza na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (nominant OĽANO) z funkcie, sa mala venovať práve témam, ktoré momentálne rezonujú spoločnosťou.

A hoci na ne aj prišla reč, viac ako vecné argumenty jedného aj druhého diskutujúceho, upútala pozornosť ich vzájomná osobná antipatia. To sa prejavilo aj vo vzájomných výmenách názorov, ktoré často prechádzali do osobnej roviny. Výnimkou neboli ani osobné urážky či podrývačné výroky na adresu toho druhého.

Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Vášne sa rozpútali hneď v úvode, ktorý sa venoval vnútrostraníckej situácie strany Za ľudí po odchode časti poslancov. "Všetci vnímajú, že je to turbulentné. Ja som im povedal, že mám názor na to čo sa stalo, ale než sa vyrieši situácia v silových zložkách, tak nebudeme robiť v Za ľudí žiadne prudké pohyby,“ uviedol Šeliga.

Jeho oponent Šutaj Eštok však poznamenal, že sa netreba baviť o 2-percentnej strane. "Pán Eštok, nebude taký frajer s tými percentami. Za ľudí je v ťažkej situácii, ale to neznamená, že by som ja osobne nemal poslanecký mandát, aby som vám dookola opakoval, čo ste tu 12 rokov robili," povedal Šeliga a svojmu protivníkovi pripomenul, že po pýche prichádza pád. Ten mu na oplátku odkázal, že z jeho úst to znie až farizejsky a pokrytecky. "Vysvetlíte mi, prečo?," opýtal sa ho Šeliga.

V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie prekáračky. Šutaj Eštok sa napríklad Šeligu spýtal, koho on vlastne v parlamente reprezentuje, pripomenul odchod Andreja Kisku z politiky ihneď po voľbách, opakovane nazval stranu Za ľudí dvojpercentnou a obul sa aj do jej líderky Veroniky Remišovej, ktorá podľa neho nie je "lumen ministerka“. "Vy reprezentujete takouto logikou mafiánov," vrátil mu úder Šeliga. Opozícii tiež vytkol, že hovoria iba o tom, ako je všetko zlé, ale nepočul od nich, ako idú podať pomocnú ruku napríklad k riešenie pandémie či k plánu obnovy.

Obaja poslanci sa navzájom tiež obvinili zo šírenia demagógie a Šutaj Eštok opakovane Šeligu zahriakol, že mu skáče do rečí.

Už aj tak napätú atmosféru diskusie ešte vyhrotila poznámka Juraja Šeligu o chodbových rečiach o 10-tisícových dohodách z čias, kedy Šutaj Eštok za premiérovania Petra Pellegrinho viedol Úrad vlády a 500-eurovkách, ktoré mal nosiť v ruličkách. "Pán Ešetok príde a povie, Lipšic, Matovič, Mikulec, mafiáni, celé Slovensko zavrieť. Toto sú chodbové, krčmové reči, ktoré sa niekedy vedú, samozrejme, klebety v parlamente. No a ja som počul takéto klebety z Úradu vlády. Nech sa páči, vysvetľujte, tam máte kameru, dvojka vám svieti a bráňte sa teraz," povedal emotívne Šeliga.

Šutaj Eštok takéto niečo však označil za klamstvo a viackrát kvôli tomu skočil svojmu oponentovi do reči.