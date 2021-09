Po Matovičovom plagáte sa Fico rozohnil: VIDEO Vrátil sa do minulosti a Kollárovi pripomenul drogy aj genitálie

VIDEO Zostrih reakcií na dnešnú plagátovú kauzu v parlamente:

Predseda Smeru-SD Robert Fico hovorí o "bordeli" v Národnej rade (NR) SR v súvislosti s rokovaním o viacerých návrhoch na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktoré sú zaradené do programu aktuálnej schôdze i na plánovanú mimoriadnu schôdzu NRSR k podobnému návrhu. Zodpovedný za tento chaos je podľa Fica šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Podali sme štyri návrhy na odvolanie Mikulca, ale vládna koalícia blokuje NRSR a nechcela o tom rokovať, až urobili chybu, zaradili to ako riadny bod. Mysleli si, že neprídeme do NRSR, ale my sme prišli a rokujeme. To sú všetko tie isté schôdze," povedal s tým, že dva návrhy stiahnu. Nechajú však už otvorený bod programu o odvolávaní, ku ktorému už aj začali diskusiu. Trvať budú aj na mimoriadnej schôdzi. Fico hovorí o poistke, aby sa o návrhu rokovalo.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nevozil som drogy, nerobil som štartéra a ani nemám rád cigánske pinďúre, kritizoval Fico Kollára

Kritizoval i vysvetlenie Kollára k plagátu Matoviča v pléne. Podľa Kollára je zakázané len priniesť plagát do pléna, no Matovič ho vyrobil až v sále. Fico tiež vysvetlil svoje slová "radšej byť mafiánom ako plagiátorom", ktorými reagoval na poznámky Kollára. "Môžu si ma nazývať akokoľvek. Ale som hrdý na seba, že mi nikto nemôže povedať: 'Fico, ty si ukradol titul na vysokej škole.' A oni tie tituly ukradli. Môžu si ma nazývať akokoľvek. Ale ja som 'podržtašku' mafiánom, ako je Žaluď a podobne, nerobil, ani som nerobil štartéra, ani som nenosil drogy na Slovensko, ani nemám rád cigánske pinďúre, prepáčte. Vyprosujem si, aby takýto ľudia po nás vykrikovali," skonštatoval Fico.

Plagát vytiahol uprostred odôvodňovania návrhu na odvolanie Mikulca

Minister financií Matovič ukázal šéfovi opozičného Smeru-SD Robertovi Ficovi v rokovacej sále plagát, na ktorom bolo ručne napísané "vrah na rohu ulice o morálce káže". Fico mal práve úvodnú reč k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že Matovič rokovací poriadok NR SR neporušil, pretože si plagát vyrobil priamo v pléne a nepriniesol ho so sebou.

Matovič povedal, že na svojom kroku vytiahnuť plagát urobený v pléne nič zlé a nekultúrne nevidí. "Dnes sa udiala historická udalosť v pléne, možno poslancovi Ficovi dopomohlo to, že som mu napísal pravdu za chrbtom. Prestal sa kontrolovať a nakoniec sám o sebe priznal, že ako sa cíti a považuje sa za mafiána a povedal, že byť mafiánom je lepšie ako byť plagiátorom. Ono to svojím spôsobom hovorí o ňom samom," povedal v reakcii na dnešnú udalosť v pléne líder OĽaNO.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Kolegovia, upokojte sa. Prečítajte si rokovací poriadok, máme tam jasne napísané, že nesmieme vnášať pomôcky. Pán minister nič nevniesol, on to vyrobil tu a preto neporušil rokovací poriadok," vysvetlil Kollár Matovičovo konanie. "Čo čakáte od plagiátorov, jeden aj druhý nemajú ani vzdelanie, ani nič," reagoval Fico a Kollár sa na to opýtal, čo čakať od mafiánov. "Ďakujem pekne. Lepšie byť mafián ako plagiátor, ale to už je druhá vec," oponoval Fico.

Podľa Fica je trápne vykladať rokovací poriadok tak, že vizuálne pomôcky sa nemôžu vniesť, ale vyrobiť v pléne sa môžu. Povedal, že nabudúce si sem donesú stometrové plátno a budú si maľovať. "Určite budeme meniť tento rokovací poriadok, verte tomu," povedal Kollár. Rokovací poriadok NR SR hovorí, že do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia či zbrane.