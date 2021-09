Minister Korčok na Valnom zhromaždení OSN: Stretol sa s viacerými zahraničnými politikmi

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

NEW YORK - Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa v utorok stretol v New Yorku so svojím katarským rezortným partnerom Muhammadom bin Abdarrahmánom Sáním, s ktorým rokoval aj o zintenzívnení vzájomnej obchodnej spolupráce, s predsedom Valného zhromaždenia (VZ) OSN Abdulláhom Šáhidom, ktorý je ministrom zahraničných vecí Maldivskej republiky a taktiež s s palestínskym ministrom zahraničných vecí Rijádom Málikím.