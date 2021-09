Musíme predísť humanitárnej katastrofe v Afganistane, tvrdí minister Korčok

V utorok o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. "Hlavnou úlohou EÚ a celého medzinárodného spoločenstva na čele s OSN je zabrániť humanitárnej katastrofe v Afganistane, kde takmer polovica obyvateľov trpí nedostatkom základných potravín. Očakávame, že Taliban umožní doručenie tejto pomoci najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva," zdôraznil Korčok.

Important discussion with #EU 🇪🇺 FM in #NYC on #Afghanistan 🇦🇫. We need to prevent humanitarian crisis and strengthen stability in the region. Creating a regional political platform would represent one of the crucial steps towards this goal. pic.twitter.com/6Vf2wbqba7