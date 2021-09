Slovensko je za rozšírenie EÚ: Balkánske krajiny treba podporovať v integračných snahách

"Myslím si, že, bohužiaľ, niektoré západné krajiny majú nejaké výhrady alebo neakcelerujú ten proces, ale ja si myslím, že v tomto je veľmi dobrý formát V4 – a rovnako musím povedať aj slavkovský formát, rovnako to totiž preferuje a presadzuje aj Rakúsko," povedal predseda NR SR.

VIDEO Boris Kollár v Budapešti: Balkánske krajiny treba podporovať v integračných snahách

Podľa Kollárových slov je potrebné dať nejakú víziu alebo nejaké záruky aj týmto krajinám západného Balkánu, aby vedeli, že sa s nimi počíta, že majú pristupovať k prístupovým rokovaniam a majú spĺňať tie kapitoly.

"Je to veľmi dôležité jednak pre ich krajinu, lebo je to určitý reformný a očistný proces a tú krajinu dostane na vyššiu úroveň – samozrejme, aj k lepšiemu životu ich občanov –, a zároveň vlastne tým spĺňajú aj tie podmienky prístupových rokovaní," dodal. "Slovensko preferuje toto rozšírenie a budeme robiť všetko pre to, aby sme ich čo najskôr uvítali v našej spoločnej rodine," konštatoval Kollár.

Na schôdzke organizovanej Maďarskom sa zúčastňujú vysokí predstavitelia parlamentov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska, ako aj predsedovia parlamentov vyšehradského zoskupenia – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Obyvatelia Čiernej Hory podporujú vstup svojej krajiny do EÚ

Vyše 80 percent obyvateľov Čiernej Hory podporuje vstup svojej krajiny do Európskej únie, povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár v Budapešti po bilaterálnej schôdzke s predsedom čiernohorského parlamentu Aleksom Bečičom.

"Vidia seba ako právoplatných členov EÚ. V tomto im chceme pomôcť. Určite ho (Aleksa Bečiča) pozvem na Slovensko, aby sme nadviazali tesnejšiu vzájomnú spoluprácu," povedal Kollár, podľa ktorého bola táto spolupráca aj v minulosti veľmi dobrá, len koronavírusová pandémia ju pribrzdila.