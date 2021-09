ONLINE Pápežov druhý deň na Slovensku: V príhovore kritizoval korupciu! Prezidentka pripomenula klimatickú krízu

pápež František v nedeľu o 15:30 priletel na Slovensko

Svätý otec sa na letisku privítal s viacerými štátnymi predstaviteľmi vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej, predsedu parlamentu Borisa Kollára či predsedu vlády Eduarda Hegera a iných predstaviteľov katolíckej cirkvi na Slovensku

stretnutie so Svätým otcom dnes začalo v prezidentskom paláci, ktoré pokračovalo jeho príhovorom a príhovorom prezidentky, v ňom apelovali aj na budúcnosť a klimatickú krízu

pápež František označil Slovensko za srdce Európy a spomenul aj význam chleba a soli ako spätosť s dávnymi cyrilo-metodskými tradíciami krajiny

pápež na Slovensku pobudne do stredy 15. septembra, navštívi ešte Košice, Prešov a Šaštín

VIDEO Príhovory pápeža Františka a prezidentky Zuzany Čaputovej:

10:52 "Pani prezidentke som pred malou chvíľou povedal, že táto krajina je "jedna poézia"," hovorí František v Katedrále sv. Martina. Cirkev má byť podľa neho znakom slobody a prijatia. Má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Pápež vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má cirkev riadiť.

10:45 Svätý otec sa už nachádza v Katedrále sv. Martina. Arcibuskup Stanislav Zvolenský ho víta príhovorom v chráme. Láska pápeža Františka voči chudobným, voči tým, ktorí sú na perifériách, je pohľad, ktorý sa snažia biskupi a kňazi nanovo nadobudnúť aj s pomocou svojich patrónov, ako aj svätého Martina, patróna bratislavskej Katedrály sv. Martina. V príhovore na stretnutí s pápežom v priestoroch katedrály to vyhlásil Zvolenský.

Biskupi a kňazi sa podľa Zvolenského usilujú, aby poznali a správne porozumeli to, čo im Peter hovorí dnes. "Sme tu s vami, vaša svätosť, sprítomňujeme všetkých zasvätených a laikov, ktorí chcú ohlasovať evanjelium," dodal Zvolenský.

10:40 Pápež František prichádza k Dómu sv. Martina.

10:24 Oficiálna časť stretnutia v prezidentskom paláci sa týmto krokom ukončila. Pápeža teraz čaká stretnutie s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským a smerujú do katedrály sv. Martina.

10:20 Pápež v príhovore spomína aj pohorie Tatier, ktoré dokonca presahujú hranice krajiny. Toto spomína v rámci toho, aby pripomenul spojitosť s našimi poľskými bratmi. "Nech Boh žehná Slovensko," povedal na záver v slovenčine pápež František.

10:18 František pokračuje v príhovore okolo symbolu soli. "Vaša ústava spomína budovanie štátu na základe Cyrila a Metóda a ich symbolických zvyklostí. Toto je tá správna cesta. Nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázalí svätí - cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ pramení kresťanská vízia spoločnosti. Okrem toho oni dvaja ukázali, že uchovať si dobro neznamená opakovať minulosť, ale otvoriť sa novosti bez toho, aby sme sa vykorenili," pokračuje Svätý otec.

10:12 Pápež oceňuje aj slovanský spôsob privítania v spôsobe chleba a soli. Chlieb podľa neho je mimoriadne dôležitým bodom kresťanskej histórie. "Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti a dávať každému priležitosť sa realizovať a zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony rovnako aplikujú pre všetkých a aby spravodlivosti neostala len "na predaj"," vyzval pápež na boj proti korupcii. Pápež rovnako pripomína, že neoddeliteľný prívlastok chleba je "každodenný", pričom v tomto kontexte hovoril o práci aj o práve, aby bol každému vydaný chlieb práce a aby nikto nebol nezostal marginalizovaný. "Vy ste soľ zeme. Soľ je prvý symbol, ktorý Ježiš použil, keď začal učiť svojich učenníkov," pripomína František.

10:09 Podľa pápeža Františka je práve teraz mimoriadne dôležité spoliehať sa na súdržnosť a bratstvo so slovanskými národmi. Povedal to v súvislosti s ťažko skúšanou ekonomikou v dôsledku pandémie. "Slovenské dejiny sú nezmazateľným spôsobom poznačené vierou. Pevne verím, že to tak aj ostane. Tento symbol priniesli aj Cyril a Metód. Prenos ich viery sa tak prejavila v ich spontánnej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktorého ovocie ste povolaní zbierať, aby ste aj teraz boli znakom jednoty a bratstva," pokračuje pápež.

10:06 Čaputová v záverečných slovách oficiálne privítala pápeža na Slovensku. Slovo si berie Svätý otec. "Všetkých vás pozdravujem a som rád, že som tu na Slovensku. Prišiel som tu ako pútnik, do zeme, ktorá má hlbokú históriu. Naozaj sa nachádzam v strede zeme a v srdci Európy," začína pápež. Pred 28 rokmi podľa neho svet obdivoval, že sa rozdelili krajiny na 2 bez konfliktu.

10:04 Prezidentka však apeluje aj na klimatickú krízu, ktorej problem vníma aj sám pápež František. "Pri mnohých príležitostiach opakujete, že akákoľvek forma antisemitizmu, ale tiež náboženskej neznášanlivosti, je nezlučiteľná s kresťanstvom. Spomínam si tiež na slová, ktoré ste povedali pri jednom z našich rozhovorov: „Boh odpúšťa vždy, človek občas a príroda nikdy“. Súhlasím s Vami a ak máme prežiť, musíme sa znovu učiť tomu, ako byť citliví voči našej planéte, ktorá nám v minulosti šepkala a teraz už kričí, že nás nedokáže uniesť, lebo sme pre ňu priťažkí," pripomína prezidentka.

10:03 "Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo evanjelia pre našu dobu – nielen ako „dedičstvo otcov“, ale aj ako cestu pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti," pokračuje prezidentka. "Výsledkom každej našej snahy, spoločenskej diskusie či politickej súťaže nesmie byť víťazstvo a porážka, ale pochopenie a nájdenie porozumenia. Svet čelí krízam, a pritom jediný spôsob, ako ich zvládnuť, spočíva v spolupráci," číta ďalej príhovor prezidentka.

10:01 "V týchto dňoch máme možnosť ukázať Vám, že Vaša osoba, Vaše duchovné poslanie a Vaše myšlienky majú miesto v našich srdciach. Myslím na Vaše slová, že „táto doba nie je len epochou zmien, ale je zmenou epochy," začína svoj príhovor prezidentka.

9:59 Prezidentka Čaputová darovala pápežovi Františkovi symbolický peceň chleba, ale aj med z Prezidentskej záhrady. Súčasťou jej darov sú tiež nabíjacie stanice pre elektromobily, ale aj medicínske vybavenie pre vatikánsky fond, ktorý pomáha v boji proti pandémii v najchudobnejších častiach sveta. Pápežovi ich prezentovala počas pondelkového stretnutia v Prezidentskom paláci.

9:58 Začína sa oficiálny ceremoniál a o chvíľu Čaputová aj pápež František vystúpia s príhovormi.

9:57 Na fotografií sú zachytení aj čakajúci prezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič, Andrej Kiska a minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

9:50 Medzi čakajúcimi osobnosťami sú aj ostatní politici, ktorí primárne na Slovensku nepôsobia. Napríklad europoslanec Peter Pollák za OĽaNO.

Na stretnutie s pápežom čaká aj lekár Peter Visolajský.

9:35 Na podujatia s pápežom Františkom sa prihlásilo celkovo vyše 100.000 ľudí. Konferencia biskupov Slovenska v noci z nedele (12. 9.) na pondelok po mesiaci uzavrela oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s jeho návštevou na Slovensku.

Približne polovica registrovaných príde na záverečnú svätú omšu so Svätým Otcom 15. septembra do Šaštína, zvyšok do Košíc a Prešova. KBS upozorňuje, že bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Na podujatia sa prihlásilo aj takmer 7000 nezaočkovaných ľudí.

9:28 Na stretnutí s pápežom sa nachádzajú aj také mená ako expremiérka Iveta Radičová, bývalí prezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska, župan a bývalý minister obrany za Smer-SD Jaroslav Baška či bývalý poslanec NR SR Gyula Bárdos. Takmer všetci z nich majú nasadené rúška.

9:16 Pápež sa na nádvorí paláca opäť zvítal s predstaviteľmi štátu a cirkvi a po boku prezidentky zamierili dovnútra paláca. Čaputová sa so Sv. otcom presunula na stretnutie medzi štyrmi očami do zlatého salóna. Prítomný tam bude aj tlmočník, pretože Čaputová bude počas schôdzky hovoriť v slovenskom jazyku a pápež v talianskom. Obvykle je na osobný rozhovor so Svätým Otcom vyhradených 15 minút, hlava štátu však dostala "nadpriemerný čas". Nasledovať bude stretnutie Svätého Otca s úzkou rodinou Čaputovej v Zelenom salóne Prezidentského paláca.

9:00 Viacerí hostia sú už pripravení na začiatok oficiálneho stretnutia s pápežom v prezidentskom paláci. Prítomní sú viacerí hostia z najaktuálnejších sfér spoločenského a aj politického života na Slovensku.

VIDEO Pápež František v prezidentskom paláci:

Niektorí pozvánky dostali, no neprídu

Sú tu však aj poslanci, ktorí síce pozvánku dostali, no pre nezaočkovanosť sa podujatia nemôžu alebo nechceli zúčastniť. Medzi takých patrí napríklad aj exposlanec ĽSNS Miroslav Radačovský.

Kotleba rovnako nepríde, nie je zaočkovaný

Keď už sme pri kotlebovcoch, pozvánku dostal dokonca aj líder ĽSNS Marian Kotleba, no rovnako nepríde. "Pozvánku sme dostali, avšak ako podmienka účasti bolo zaočkovanie, tak sme to, prirodzene, odmietli," napísal pre portál Aktuality Kotleba.

Hlasisti prídu bez Pellegriniho

Na podujatí sa tiež priamo nezúčastní ani líder mimoparlamentného hlasu a expremiér Peter Pellegrini, ktorý podľa všetkého ešte stále nie je zaočkovaný a to je rovnaká prekážka pri stretnutí sa so Sv. otcom. Hlas ale posiela na stretnutie s pápežom dvoch svojich zástupcov, a síce Erika Tomáša a zrejme aj Richarda Rašiho.

Dnes má pápež opäť bohatý program

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a pápež František vystúpia dnes, t. j. v pondelok 13. septembra o 10.00 h s príhovormi na stretnutí v Prezidentskej záhrade v Bratislave. Na podujatí, ktoré sa uskutoční po oficiálnom uvítacom ceremoniáli, sa zúčastní približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života.

Okrem najvyšších ústavných činiteľov, členov vlády SR, zástupcov Národnej rady SR a poslancov Európskeho parlamentu, či bývalých prezidentov, budú prítomní aj predstavitelia najvýznamnejších štátnych a verejných inštitúcií, predstavitelia akademickej a vedeckej obce, lekári, zdravotníci a záchranári, predstavitelia stavovských, náboženských a cirkevných organizácií, predstavitelia samosprávy a ozbrojených síl, predstavitelia kultúrnej obce a médií, športoví reprezentanti, predstavitelia politických strán, menšín a zástupcovia neziskových organizácií a členovia diplomatického zboru.

Oficiálny uvítací ceremoniál sa uskutočňuje na prednom nádvorí Prezidentského paláca. Po súkromnom stretnutí prezidentky SR s pápežom Františkom v Zlatom salóne, pápež pozdraví aj členov najbližšej rodiny prezidentky SR a napokon si osobne vymenia dary v Zelenom salóne Prezidentského paláca.