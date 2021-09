Bratislava pripomína mesto duchov: VIDEO Cez hlavné ťahy neprejdete! Tieto cesty sú uzavreté

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Po dlhom čakaní je to tu. Pápež František v nedeľu popoludní priletel na štvordňovú návštevu Slovenska. Návšteva hlavy cirkvi však so sebou nesie aj viaceré nepríjemnosti – tie sa týkajú najmä obmedzení a uzáver v doprave. Bratislavčania by si na pondelkových cestách mali pripraviť najmä pevné nervy.