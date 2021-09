Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej v záhrade Prezidentského paláca

Keď som sa pred niekoľkými mesiacmi s Vami stretla, povedali ste mi, že Slovensko máte vo svojom srdci. V týchto dňoch máme možnosť ukázať Vám, že Vaša osoba, Vaše duchovné poslanie a Vaše myšlienky majú miesto v našich srdciach. Myslím na Vaše slová, že "táto doba nie je len epochou zmien, ale je zmenou epochy".

Naša krajina po páde komunizmu tiež prešla, a stále ešte prechádza, veľkými zmenami. Československo sa pokojným spôsobom rozdelilo na dva štáty, v ktorých žijú dva bratské národy – Slováci a Česi – vo vzájomnom rešpekte a spolupráci. Slovensko je pevnou súčasťou veľkej rodiny demokratických štátov Európskej únie, ktorá nám poskytuje dôležité medzinárodné záruky našej bezpečnosti a prosperity.

Kresťanstvo a katolícka cirkev sú po stáročia pevnou súčasťou našej kultúrnej identity. Vítame Vás však nielen ako predstaviteľa jednej z najväčších duchovných rodín tejto planéty a jej hodnôt, ale tiež, a predovšetkým, ako nositeľa veľmi potrebnej inšpirácie pre budúcnosť ľudstva. Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo evanjelia pre našu dobu – nielen ako "dedičstvo otcov", ale aj ako cestu pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti.

Náš svet je dnes mnohonásobne prepojený, ale zároveň je tragicky rozdeľovaný. Každá kríza, pandemickú krízu nevynímajúc, prináša silné slová a silné gestá. Pokojný tón, porozumenie a pochopenie sú čoraz viac považované za prejav slabosti. Akoby sme si postupne zvykali na to, že výsledkom ľudského snaženia, spoločenskej alebo politickej diskusie, má byť porazenie svojho názorového oponenta. Ak však má byť "zmena epochy" vstupom do lepšej budúcnosti, potrebujeme zmeniť prístup. Výsledkom každej našej snahy, spoločenskej diskusie či politickej súťaže nesmie byť víťazstvo a porážka, ale pochopenie a nájdenie porozumenia.

Svet čelí krízam, a pritom jediný spôsob, ako ich zvládnuť, spočíva v spolupráci. Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť, uvedomenie si pri pohľade na kohokoľvek z nás, že ty si ja a ja som ty, že tvoríme jednotu. Majme teda odvahu k ľudskosti. Sme odkázaní žiť spolu, a bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme.



Vaša svätosť, pápež František, vítame Vás na Slovensku ako jednu z najväčších mravných a duchovných autorít súčasného ľudstva. Váš spôsob hlásania evanjelia a Váš osobný mravný príklad oslovuje aj ľudí ďaleko za viditeľnými hranicami katolíckej cirkvi. Vyzývate k pokore, milosrdenstvu a všeľudskému bratstvu. Vyzývate k novej kultúre politiky a k novej etike v hospodárstve. Vo svojich sociálnych encyklikách varujete pred najväčšími nebezpečenstvami našej doby – populizmom, národným sebectvom, fundamentalizmom a fanatizmom. Viditeľne sa staviate proti všetkým, ktorí chcú náboženstvo zneužívať na politické ciele. Zdôrazňujete, že k jadru evanjelia patrí starosť o ľudí v núdzi, o ľudí bez domova, o ľudí, ktorých z vlastnej krajiny vyháňajú vojny, terorizmus a chudoba. Pri mnohých príležitostiach opakujete, že akákoľvek forma antisemitizmu, ale tiež náboženskej neznášanlivosti, je nezlučiteľná s kresťanstvom.

Spomínam si tiež na slová, ktoré ste povedali pri jednom z našich rozhovorov: "Boh odpúšťa vždy, človek občas a príroda nikdy". Súhlasím s Vami a ak máme prežiť, musíme sa znovu učiť tomu, ako byť citliví voči našej planéte, ktorá nám v minulosti šepkala a teraz už kričí, že nás nedokáže uniesť, lebo sme pre ňu priťažkí. Musíme sa na príčiny a dôsledky klimatickej krízy pozerať ako na spoločný problém a hľadať spoločné riešenia.



Vaša svätosť, sme vďační za Vašu návštevu na Slovensku. Naše dedičstvo tvoria osudové zápasy o prežitie, o dôstojnosť, o jazyk, o individuálnu aj národnú slobodu, o uznanie, o toleranciu voči menšinám, o uchovanie viery, či prírodnej rozmanitosti. Aj po chybách a porážkach sme sa dokázali opäť postaviť na nohy, či to bolo v Slovenskom národnom povstaní alebo v Novembri 1989. Prichádzate medzi srdečných a prajných ľudí, ktorí si ctia svoje tradície a svoju zem. Celé generácie našich rodičov a starých rodičov majú svoje domovy ozdobené vetou "Hosť do domu, Boh do domu".

Vaša Svätosť, drahý pápež František, vitajte na Slovensku!