Zahraničné médiá sledujú návštevu pápeža na Slovensku: Známa TV nakrútila REPORTÁŽ o Luníku IX.!

VATIKÁN - Spravodajská televízia Euronews v súvislosti s návštevou pápeža Františka na východe Slovenska nakrútila reportáž o prípravách na jeho utorkové stretnutie na košickom sídlisku Luník IX. Jeden z miestnych predstaviteľov pred Euronews uviedol, že ak pápež prichádza na sídlisko, je to pre to, že chce pozdraviť Rómov a navštíviť marginalizovanú komunitu. "A práve preto si ho ešte viac vážime," zdôraznil.

Euronews konštatuje, že Luník IX. je najväčším zo "600 get" na Slovensku. Televízia informuje, že na podobných sídliskách či v osadách je vysoká nezamestnanosť i kriminalita a majoritné obyvateľstvo sa im vyhýba. Pápežova návšteva na sídlisku Luník IX. by mohla byť "budíčkom" pre slovenskú oficiálnu cirkev, citovala DPA z vyjadrenia predsedu prvého slovenského parlamentu a zástupcu katolíckeho disentu Františka Mikloška. Podľa jeho názoru by "bratislavský arcibiskup sotva šiel na Luník IX. z vlastnej vôle".

Na tento aspekt poukázal podľa AFP aj Peter Bešenyei, vedúci saleziánskej komunity na Luníku IX. a tajomník Rady pre Rómov a menšiny v košickej arcidiecéze. Podľa neho "je skvelé, že Svätý Otec je ochotný prísť na miesto, kam nikto nechce chodiť". Obyvateľ Lunika IX. Rudolf Mosorov podľa AFP uviedol, že pápežova návšteva je "zázrak". "Prinesie nám Božie požehnanie," povedal tiež.

Český rozhlas citoval pražského pomocného biskupa Václava Malého, ktorý uviedol, že pápež prichádza do tohto geta, aby "povzbudil aj túto časť obyvateľstva" Slovenska. Biskup Malý poukázal na významný duchovný aspekt utorkovej návštevy v Prešove, kde pápež odslúži omšu podľa byzantského obradu, pričom bude hlavným celebrantom Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho.

Stretnutie so židovskou komunitou

Záujmu, s ktorým si pápež František v pondelok v Bratislave vypočul svedectvá o tragických osudoch i záchrane slovenských Židov počas druhej svetovej vojny, venovali pozornosť viaceré izraelské denníky i agentúra Catholic News Agency (CNA). Tá si všimla, že pápež povzbudil židov a kresťanov, aby boli jednotní v odsudzovaní násilia a antisemitizmu.

Talianska televízia RAI vo svojom online spravodajstve konštatovala, že stretnutie so židovskou komunitou malo veľkú intenzitu a konalo sa na sugestívnom mieste, kde "po nacistických perzekúciách chcel dokonca komunistický režim rozptýliť stopy (po židovskej komunite) zničením synagógy".

Agentúra AFP vo svojom spravodajstve priniesla rozhovor s 22-ročným študentom, ktorý považuje pápežovo stretnutie so židovskou komunitou za silný okamih, ktorý vyjadruje "víziu Európy bez antisemitizmu". Mladík však dodal, že on sám bol svedkom "nevhodného vtipkovania a nenávistných prejavov voči Židom". AFP v tejto súvislosti citovala zo štúdie, ktorú minulý rok zverejnil slovenský think-tank Globsec a podľa ktorej 51 percent Slovákov verí, že "Židia majú príliš veľkú moc a tajne kontrolujú vlády a inštitúcie na celom svete".

Agentúra AP, ako aj ďalšie médiá, sa vo svojom spravodajstve zmienili aj o nedávnom 80. výročí prijatia tzv. Židovského kódexu i o tom, že slovenská vláda sa zaň minulý týždeň ospravedlnila. Píšu však súčasne aj o tom, že v roku 2016 sa do slovenského parlamentu dostala Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá sa "otvorene hlási k odkazu slovenského nacistického bábkového štátu z 2. svetovej vojny. Jej členovia používajú nacistické pozdravy a chcú, aby bolo Slovensko mimo Európskej únie a NATO".

Spontánnosť pápeža Františka

CNA vo svojom spravodajstve napísala, že pápež František v pondelok navštívil aj centrum Betlehem, kde pôsobia Misionárky lásky, ktoré sú viac známe ako sestry Matky Terezy. Centrum, sídliace v areáli bývalej materskej školy, je podľa CNA "zeleným ostrovom uprostred betónového mora". Zahraničným médiám neuniklo ani to, že pápež svoje vopred pripravené príhovory spontánne dopĺňa poznámkami, často vtipnými.

Agentúra AP napr. zverejnila aj videozáznam nakrútený počas jeho príchodu do Katedrály sv. Martina. Talianska novinárka z davu prizerajúcich sa vykríkla otázku, ako sa pápež cíti po nedávnej operácii. Pápež jej na ňu odpovedal: "Ancora vivo" (Ešte žijem).

Spravodajský web Vatican News zverejnil rozhovor s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martinom Kramarom - uviedol v ňom, že Slováci sú prekvapení energiou pápeža Františka, ktorý napriek svojmu veku všetkých nabáda, aby žili svoju vieru a starali sa o ostatných v núdzi.

Spravodajstvo o pápežovej návšteve na Slovensku priniesol svojim čitateľom aj denník L´Osservatore Romano, ktorý nezabudol uviesť ani historické názvy súčasnej metropoly Slovenska - od Brezalauspurc cez Pressburgu a Pozsony až po súčasný, ktorý sa používa od marca roku 1919.

Zahraničné vysielanie Českého rozhlasu zasa poukázalo na to, že súčasťou kríža, ktorý bude súčasťou presbytéria počas stredajšej pápežskej omše v Šaštíne, sú aj trámy z kostola zničeného nedávno tornádom na Morave. Spravodajca Českého rozhlasu v Bratislave tiež upriamil pozornosť na to, že pápež a prezidentka SR Zuzana Čaputová udržujú "veľmi dobré vzťahy", ktoré sú podporované ich "spoločným záujmom o ekológiu, postavenie seniorov a ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením".