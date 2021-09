Tvrdé slová analytika Smatanu k tretej vlne: Pred delta variantom sa nedá uniknúť, očkujte sa!

BRATISLAVA – Dovolenky a letné prázdniny sú definitívne preč a Slováci tak opäť vhupli do stereotypu počas každého školského roku. Situácia na Slovensku sa však neustále zhoršuje a delta variant už definitívne dominuje. Analytik Martin Smatana poukazuje na to, čo prax z obľúbenej dovolenkovej destinácie a hovorí, že pred delta variantom sa nedá uniknúť.

Podľa Smatanu sa Bulharsko toto leto stalo vyhľadávanou destináciou tých, ktorí popierajú očkovanie a je to pre nich tabu téma. Avšak, necestovali sem z dôvodu dovolenky, ba naopak, Bulharsko používali ako argumenty svojich tvrdení o tom, že očkovanie nefunguje.

„Krajina sa často používala ako príklad, že očkovanie je viac-menej zbytočné. Opakovane sme sa totiž mohli dočítať, že: kým krajiny kde masovo očkujú zažívajú veľké vlny, Bulharsko, najmenej očkovaná krajina v EÚ, mala len zlomky prípadov a prakticky žiadne úmrtia. To všetko dokázali počas turistickej sezóny a s minimálnymi opatreniami,“ upozornil Smatana. Ako dodal, ak sa na situáciu v krajine pozrieme v súčasnosti, tak je vidieť, že prechádza silnou vlnou delta variantu. Aj keď má polovičný počet prípadov na milión obyvateľov, ako vo Veľkej Británii, ale aj tak už teraz dosahujú 5-násobne viac úmrtí, ako v Británii.

Ľudia, dajte sa zaočkovať!

„Do rozdielov medzi krajinami a vlnami treba zarátať mnoho faktorov. Premorenosť z predchádzajúcich vĺn, kapacitu systému, platné opatrenia, špecifiká Delty a ešte jeden, kľúčový faktor. Kým v Británii dosiahla zaočkovanosť oboma dávkami 63,4%, v Bulharsku len 17,3%. Aj preto v Bulharsku od dnes sprísňujú opatrenia a čoraz viac sa rozpráva o tvrdom lockdowne,“ poukázal Smatana s tým, že Bulharsko je ďalším príkladom, že pred delta variantom sa nedá uniknúť, ale len dobre ochrániť. A pri tom je jedno, či sa jedná o slnečnú a teplú dovolenkovú destináciu alebo naopak severské krajiny. A ak dosiahne potrebnú masu a nastáva prudký rast v počte prípadov.

„To, koľko z prípadov skončí v nemocnici alebo zomrie vie ovplyvniť každý z nás. Očkovanie výrazne znižuje riziko ťažkého priebehu, hospitalizácie a úmrtia. Nepodceňujte situáciu,“ poprosil ľudí, pričom priznal, že podľa posledných štúdií to vyzerá tak, že najlepšiu imunitu majú tí, ktorí koronavírus prekonali, pričom majú dostatočnú imunitu aj na boj s delta variantom.

Avšak, je otázkou mnohých premenných, či pri boji s deltou skončí daný človek v nemocnici, alebo si prakticky ani nevšimne, že ho nejaká delta napadla. Upozornil na to, že podľa poslednej štúdie z Lancetu je zrejmé, že pri delte je šanca na hospitalizáciu 2,26x vyššia ako pri variante Alfa. „Ak teda poznáte ľudí, čo to prekonali len „s teplotou“ a myslíte, že to bude aj váš prípad, myslite na to, že Delta je oveľa agresívnejšia a zákernejšia mutácia a úplne zbytočne tým riskujete,“ uzavrel.