Rúška mali byť minulosťou, všetko je však inak! Analytik Smatana komentuje výsledky štúdie

BRATISLAVA - Odporúčanie nosiť rúška je späť. Siahnuť by po nich mali v rizikových oblastiach aj osoby, ktoré sú už plne očkované. Môže za to nový delta variant koronavírusu.

Americké CDC, teda Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení, koncom júla zmenilo svoje odporúčanie. Ponovom by mali rúška v rizikových oblastiach nosiť aj plne zaočkovaní. Na sociálnej sieti Facebook na to upozornil analytik Martin Smatana. Iba v máji pritom centrum túto povinnosť zrušilo. "V piatok zverejnilo CDC štúdiu, ktorá zachytáva 469 obyvateľov Massachusetts, ktorí sa nakazili pri júlových hromadných podujatiach. 74% z nich bolo plne očkovaných a 89% prípadov malo delta variantu," upozornil Smatana.

Toto samo o sebe by ale problémom nebolo. "Vedci však zistili, že vírusová nálož u delta pozitívnych je podobná u 127 úplne očkovaných ľudí a 84 ďalších, ktorí boli neočkovaní, čiastočne očkovaní alebo ktorých stav očkovania nebol známy," ozrejmil Smatana.

Vírusová nálož je pritom jedným z viacerých indikátorov toho, ako je pravdepodobné, že niekto prenesie vírus na ostatných. Znamená to, že očkovaní, aj keď majú menšiu šancu sa nakaziť, keď sa už raz nakazia delta mutáciou, môžu vírus šíriť podobne, ako neočkovaní ľudia. "Áno, jedná sa o malú skupinku ľudí a aj samotní autori štúdie píšu, že to je málo na to, aby sa robili závery. Píšu, že je nevyhnutné, aby sa spravila väčšia štúdia, štandardizovali vekové skupiny a rizikové faktory a zrealizovala sa detailná mikrobiologická štúdia, aby ich zistenia mali potrebnú validitu. Veľkosť virálnej dávky sa taktiež nerovná infekčnosti danej osoby a celý proces šírenia je omnoho viac komplikovaný. Napriek tomu, CDC pristúpilo k sprísneniu pravidiel," upozornil Smatana.

"Z uniknutej prezentácie CDC vieme, že ich trápi reprodukčné číslo delta mutácie vírusu. To je je ešte vyššie ako sa pôvodne odhadovalo a môže dosiahnuť až hodnotu 9 (t.j. jeden pozitívny nakazí ďalších 9tich). Toto radí delta mutáciu medzi najagresívnejšie vírusy aké poznáme. Šíri sa rýchlejšie, ako MERS, SARS, či Ebola. Pôvodná „wuhanská“ mutácia mala R0 niekde okolo 2,4 - 2,5, ako zobrazuje prvý obrázok," poukázal analytik.

Nie je tak podľa neho asi prekvapením, že koncentrácia vírusových častíc u ľudí s delta mutáciou je približne tisíckrát tak vysoká, ako bolo pri pôvodnej wuhanskej mutácií.

Ďalším dôvodom sprísnenia pravidiel je aj jemne nižšia efektivita vakcín a horšie klinické výsledky. Hoci očkovanie výrazne znižuje šancu prenosu aj hospitalizácie a úmrtia, podľa štúdií zo Škótska, Kanady či Singapuru je pri delta variante pravdepodobnosť hospitalizácie a úmrtia vyššia ako pri alfa mutácií. "Nakoľko pri delte podľa predbežných štúdií hrozí aj vyššie riziko reinfekcií po očkovaní, v CDC rozhodli sa konať," uviedol Smatana.

"Posledný faktor, ktorý CDC v internej štúdií spomína je ich súčasná miera očkovanosti, ktorú v USA nepovažujú ešte za dostatočnú. Preto sa rozhodli neriskovať kým sa validujú (alebo vyvrátia) podozrenia a sprísnili opatrenia," doplnil.