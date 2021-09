Je po prekonaní koronavírusu lepšia imunita ako po mRNA vakcínach? Analytik Smatana dvíha varovný prst!

Podľa analytika Smatanu daná štúdia v súčasnosti koluje po sociálnych sieťach. Dôvodom je, že podľa výsledkov vedcov má človek po prekonaní infekcie lepšiu imunitu voči delta variantu, ako poskytuje vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech. „Podľa autorov štúdie, ľudia, ktorí neprekonali covid a zaočkovali sa začiatkom roka, mali v júni až v auguste: 13x vyššiu šancu, že sa infikujú; 27x vyššiu šancu mať symptomatický prejav ochorenia a 8x vyššiu šancu na hospitalizáciu v porovnaní s nevakcinovanými ľuďmi, ktorí ale ochorenie prekonali,“ uviedol Smatana na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/AP/Wilfredo Lee

Ako však následne vysvetlil, štúdia ešte neprešla recenzným konaním a má svoje limitácie, čiže ešte nemožno hovoriť o plnohodnotnej štúdii. Napriek tomu podľa Smatanu za ňou stojí silný tím autorov a je najväčšia svojho druhu. A tak prináša do debaty o tom, čo ochráni viac – či vakcína alebo prirodzená imunita po prekonaní viacero kľúčových informácií. Podľa jeho slov sa totiž doteraz debata na túto tému odvíjala skôr od malých štúdií či čiastkových informácií.

Zdroj: Getty Images

Neznamená to, že vakcíny neúčinkujú

Čo však znamenajú závery štúdie? „Pochopiteľne, že sa nemôžu robiť závery z jednej analýzy, ale praktických dopadov by mala viacero. Napríklad to, že ak má nejaká krajina (napr. Slovensko) špeciálne podmienky pre očkovaných, tak by k ním mali zaradiť aj tých, u ktorých je dokázané, že ochorenie prekonali,“ vysvetlil. Avšak, ako dodal, výsledky štúdie neznamenajú, že očkovanie nefunguje. A to z dôvodu, že efektivita vakcín proti delta variante má veľký rozptyl a závisí od mnohých faktorov, ako sú vek, pridružené ochorenia či dátum očkovania.

„Ochrana pred nakazením Deltou sa pri mRNA vakcínach odhaduje od 88 po 64%. Ochrana pred hospitalizáciou či úmrtím sa však stále drží v hodnotách 90+ a 95+%. To, že má človek podľa Izraelskej štúdie lepšiu imunitu ako po očkovaní teda neznamená, že očkovanie nechráni. Len v Anglicku podľa poslednej správy očkovanie zachránilo 105 tisíc životov,“ konštatoval Smatana. Rovnako výsledky štúdie neznamenajú, že je dobré sa spoliehať len na vlastný imunitný systém a po prekonaní by sa ľudia nemali dať očkovať.

Zdroj: Getty Images

Upozornil na nápad britského premiéra Borisa Johnsona ešte z jari 2020, kedy zamýšľal, že by sa väčšina populácie malo premoriť. „Skončilo to krajinou v lockdowne, 40 tisícami mŕtvych a on v nemocnici s covidom. Pri nakazení to nie je len o riziku hospitalizácie, či úmrtia, ktoré síce má dnes už jasné rizikové parametre, ale ja som osobne príkladom toho, že spoliehať sa na to že človek je „nerizikový“ sa proste nedá,“ upozornil analytik s tým, že prekonanie koronavírusu so sebou prináša výrazne vyššie riziká dlhodobých komplikácií, ako vakcína.

Pozor na nežiadúce účinky

Poukázal aj na ďalšiu izraelskú štúdiu, ktorá porovnávala doslova jablká s jablkami. A to z dôvodu, že porovnávala pravdepodobnosť nežiadúcich účinkov na skupine takmer 900-tisíc očkovaných a 173-tisíc ľudí, ktorí koronavírus prekonali. „Celá štúdia bola štandardizovaná o mnoho parametrov, a porovnávaná s kontrolnými skupinami. Podľa autorov, prekonanie covidu podstatne zvyšuje riziko arytmie, akútneho poškodenia obličiek, pľúcnej embólie, žilovej trombózy, či infarktu myokardu. Očkovanie (modrou farbou) pritom len riziko uzlinového syndrómu a pásového herpesu,“ vysvetlil Smatana.

Ak by to zhrnul, tak by povedal, že áno, zrejme je imunita po prekonaní koronavírusu lepšia, ako tá po očkovaní mRNA vakcínou. Avšak poukazuje na riziko hospitalizácie, ktoré s koronavírusom ide ruka v ruke, či viaceré nežiadúce komplikácie po prekonaní koronavírusu. „Situácia je dnes v Anglicku už iná. Očkovaním si vybudovali dostatočnú imunitu aby dokázali aj s delta variantou a bez obmedzení „fungovať“. Nespoliehajte sa na šťastie, vybudujte si aj vy imunitu, očkuje sa aj bez registrácie,“ uzavrel.