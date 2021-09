Analytik Smatana o zneužívaní štatistík: Na čo sa treba v skutočnosti pozerať?

BRATISLAVA – Keď sa spomenie očkovanie a jeho úspešnosť či neúspešnosť, mnohí si spomenú na Izrael. Krajina so zhruba 9-miliónov populáciou bola najskôr priekopníkom v očkovaní a príkladom hodným nasledovania, potom však prišlo leto a s ním prudký nárast počtu infikovaných. Rôzne teórie o tom, že očkovanie v skutočnosti nefunguje, tak nabrali na obrátkach.

Poukázal na to aj analytik Martin Smatana s tým, že chvíľami tvorili očkovaní dokonca väčšinu hospitalizovaných, a aj preto sa médiami šírili správy, že Izrael je príkladom nefungovania očkovania. To, že od 1. augusta očkujú treťou dávkou, bola podľa neho už len „posledná kvapka“.

Na rozdiel od americkej CDC a anglického PHE okrem toho Izrael nezverejňuje pravidelne spracované štatistiky ohľadom efektivity vakcín. "Situácie sa preto chytili popierači očkovania a vypustili armádu hoaxov," dodal. To, čo bolo vodou na mlyn pre rôznych konšpirátorov a odporcov vakcín, má však jedno veľké ALE. Smatana v tomto prípade hovorí o najčastejšie zneužívanej štatistike.

Hrušky s jablkami

Keď sa totiž pozrime sa na počet ľudí, ktorí v krajine zažívajú ťažký priebeh covidu-19 a rozdelíme ich do troch skupín – na tých, čo majú 3 dávky vakcíny, plne očkovaní (dvoma) a neočkovaní - tak opticky tvoria očkovaní v súčasnosti v Izraeli 32 percent ťažkých prípadov z počtu 46-tisíc nakazených. "Hrubá dopočítaná efektivita očkovania pred ťažkým priebehom by bola v takomto prípade 87,5 percent (3 dávky) a len 65 percent v prípade štandardného očkovania. Ak tieto čísla rozdelíme do vekových skupín, tak efektivita v skupine 50+ klesá len na 55,5 percent!"

Mohlo by ísť o pohromu. Práve tu však prichádza na rad spomínané ALE. Ako ďalej totiž analytik vysvetli, pri takomto porovnávaní sa vždy treba pozrieť na to, koľko ľudí bolo v danej skupine očkovaných a štandardizovať čísla na veľkosť skupiny. "Keď porovnávame jabĺčka s jabĺčkami, čiže počty ľudí s ťažkým priebehom na 100-tisíc v danej skupine, tak "zrazu" je efektivita 94,4 percent pri troch dávkach a 85,4 percent pri dvoch," prepočítal.

Stále síce ostáva vekový rozdiel, ale závery sú podľa neho pomernej jasné. "Dáta z Izraela potvrdzujú, že očkovania je veľmi efektívne. Podľa vekovej skupiny znižuje šancu ťažkého priebehu od 2,6 – 40,5x a až 121x pri troch dávkach. Aj na týchto dátach vidíme, že staršie vekové skupiny chránia vakcíny menej. Súvisí to aj s tým, že práve tieto skupiny boli očkované prvé, v Izraeli ešte v decembri a začiatkom januára a ich prirodzene slabšou imunitou," zhrnul. Väčšina krajín práve preto podľa neho pristupuje k očkovaniu treťou dávkou.