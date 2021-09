Policajtky žiadali muža, aby dodržal pravidlá lockdownu: VIDEO zachytilo jeho brutálny útok!

Austrálske médiá informujú, že k útoku došlo v Bankstowne, na predmestí Sydney v pondelok okolo poludnia po tom, čo k mužovi (43) podišli dve policajtky (30, 32), hliadkujúce v tejto oblasti, a dali mu na vedomie, že je lockdown a nemá čo bez príčiny pohľadávať na ulici. Muža to rozzúrilo natoľko, že začal biť a kopať obe dôstojníčky. Video zachytáva už len útok na jednu z nich, pričom jej kolegyňa volá o pomoc a použije proti násilníkovi slzný sprej. Ten sa napokon dáva na útek.

Podľa portálu news.com.au záchranári ošetrili dôstojníčky na mieste a boli v stabilizovanom stave prevezené do nemocnice. Polícia zakrátko vypátrala aj útočníka, ktorý bol predvedený na policajnú stanicu, kde došlo k napadnutiu ďalšieho 32-ročného dôstojníka. Aj ten bol prevezený na ošetrenie do nemocnice. Všetci traja už boli prepustení.

#BREAKING: Police officers have been attacked outside a cinema in #Bankstown.#9News pic.twitter.com/iAP4K5iFsT