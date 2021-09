Žilinku sa chcú na výbore pýtať na nevpustenie novinárov na tlačovú besedu: Mohol porušiť zákon?

generálny prokurátor Maroš Žilinka

Zdroj: TASR – Martin Baumann

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal na Výbore Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá vysvetľovať, prečo na štvrtkovú (2. 9.) tlačovú konferenciu nevpustil vybraných novinárov. Požiadala o to SaS, predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO) uviedol, že výbor by mal byť v utorok (7. 9.), najneskôr v stredu (8. 9.).