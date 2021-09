Sme rodina Maroša Žilinku podporila: OĽANO hovorí o potrebe zodpovedať otázky

Sme rodina s vyjadrením šéfa prokurátorov súhlasí. Žilinku podporuje aj mimoparlamentná strana Hlas-SD, tvrdí, že pochopil poslanie generálneho prokurátora. Sme rodina súhlasí s vyjadrením Žilinku. "Ak sa politik vyjadruje k rozhodnutiu GP bez toho, aby poznal dôvody rozhodnutia, tak to prispieva iba k rozoštvávaniu spoločnosti," skonštatovalo tlačové oddelenie hnutia.

"V demokratickej krajine je dobrým právom každého jedného občana vyjadriť svoj názor na konanie štátnej inštitúcie. O to viac, ak jej kontroverzné rozhodnutia v očiach verejnosti vzbudzujú vážne obavy a pohoršenie. Je preto absolútne na mieste vyzývať zodpovedných na dôkladné zodpovedanie všetkých sporných otázok," skonštatoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO s tým, že o to nevhodnejšie pôsobilo nevpustenie viacerých novinárov na tlačovú besedu prokuratúry. OĽANO to považuje za ďalší závažný signál netransparentného správania Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Poslanec za SaS Alojz Baránik si myslí, že Žilinka svojou tlačovou besedou neprispel k zvýšeniu dôvery v právny štát, ale, naopak, prehĺbil pochybnosti. "Útoky na politikov či obmedzenie vpustiť niektorých novinárov na tlačovú besedu nás v tom len utvrdili," dodal. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová reagovala, že jej vyjadrenia nie sú osobnou záležitosťou voči Žilinkovi, ale ide o otázku potreby systémových zmien na prokuratúre, na ktorej sa koalícia zhodla. "Reakciu politikov pokladám za adekvátnu, rovnako ako adekvátne a so znepokojením reaguje aj odborná verejnosť, ale aj napríklad špeciálna prokuratúra," skonštatovala. Od šéfa prokurátorov by Remišová namiesto selektívneho vylučovania médií z tlačových konferencií očakávala komplexný návrh na dôslednú reformu prokuratúry.

Most-Híd Žilinku kritizuje

Hlas-SD hovorí, že Žilinka pochopil poslanie generálneho prokurátora, ktorým je dodržiavanie zákonnosti a práva, a nie "napĺňanie politického zadania vlády a jej prisluhovačov". "Hlas sa plne stotožňuje s výrokom generálneho prokurátora, že relevantné a právne nespochybniteľné dôkazy nesmú byť nahrádzané účelovými výpoveďami takzvaných kajúcnikov, ktorých hlavným motívom je predovšetkým zachrániť si vlastnú kožu," skonštatovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Mimoparlamentný Most-Híd Žilinku kritizuje. Hovorkyňa Klára Magdeme uviedla, že dvere tlačovej miestnosti na GP pred novinármi zatvoriť nemôže. "Tlačová konferencia generálneho prokurátora nie je firemný večierok," dodala.

Žilinka odmieta, že by mal zariadiť zrušenie obvinenia bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Skritizoval politikov, že ho z toho obviňujú. Zdôraznil, že sa nenechá nijakým spôsobom zastrašovať ani dotlačiť k rozhodnutiam politikmi, médiami ani nikým iným. Viacerí koaliční politici Žilinku vyzývali vysvetliť rozhodnutie GP SR o Pčolinskom.