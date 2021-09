Kollár vychladol: Koalícia našla zhodu! O Žilinkových právomociach rozhodne pracovná skupina

Návrhy na zmeny by mala pracovná skupina priniesť už na najbližšiu koaličnú radu, ktorá má byť v pondelok (6. 9.). Úpravy by sa mali pripraviť na základe programového vyhlásenia vlády. Boris Kollár po prepustení exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského pripustil predčasné voľby v prípade, ak by nezákonnosti pokračovali. Zdá sa, že na koaličnej rade však našli zhodu. Aspoň zatiaľ.

Vznikne pracovná skupina

Mimoriadnu koaličnú radu k tejto téme zvolala šéfka Za ľudí Veronika Remišová. "Má byť vytvorená pracovná skupina, ktorá preskúma možnosti úpravy a s možnosťami bude informovať na koaličnej rade, ktorá ďalej rozhodne o postupe," povedal predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Pracovnú skupinu má viesť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), každá strana má do nej nominovať maximálne dvoch členov.

Pracovná skupina má preskúmať zúženie paragrafu 363 Trestného poriadku a dodržiavanie princípu zákonnosti trestného konania. Vládny kabinet sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že bude "dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu".

Výsledok by mal byť známy o pár týždňov

"Na koaličnej rade bola táto téma prediskutovaná na politickej úrovni, úlohou pracovnej skupiny by malo byť posúdiť tento zámer z odborného hľadiska a pripraviť návrh riešenia, ktorý predloží koaličnej rade," priblížil poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS). "Plán je, že k záveru by sa malo dospieť v horizonte dní, prípadne niekoľko málo týždňov, nie mesiacov," doplnil.

V prvej fáze by mali byť súčasťou pracovnej skupiny maximálne dvaja zástupcovia každej koaličnej strany. "Aby sme sa pokúsili vyjasniť si pozície a nájsť spoločný postoj v rámci vládnej koalície," vysvetlil Dostál s tým, že ak dôjde k nejakej dohode, návrh zrejme prediskutujú aj s prokuratúrou a odbornou verejnosťou. Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) povedal, že súčasťou pracovnej skupiny majú byť aj odborníci na trestné právo.

Sporný paragraf

Viacerí predstavitelia koalície hovoria o úprave, respektíve zúžení paragrafu, ktorý dáva možnosť Generálnej prokuratúre (GP) SR zrušiť obvinenie či trestné stíhanie. Zmeny by podľa Kolíkovej mali byť súčasťou plánovanej novelizácie.

Paragraf využila GP SR pri zrušení obvinení voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému. Šéf prokurátorov Maroš Žilinka reagoval, že ak nebude mať generálny prokurátor možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, stane sa z neho štatista. Generálny prokurátor musí mať podľa neho právo rozhodnúť, ak došlo k porušeniu zákona.

Prečítajte si spoločné vyhlásenie koaličných strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí:

"Na základe včerajšieho rokovania koaličnej rady za účasti všetkých koaličných strán sa koaličná rada jednomyseľne zhodla na nasledovnom postupe:

- zriaďujeme pracovnú skupinu zo zástupcov koaličných strán, ako aj odborníkov na trestné právo;

- úlohou tejto pracovnej skupiny je preskúmanie a príprava návrhu úprav § 363 Trestného poriadku v zmysle schváleného znenia programového vyhlásenia vlády SR a rovnako posilnenia prvkov kontroly zákonnosti postupov OČTK v rámci trestného konania.

Pracovná skupina prvé návrhy predloží na koaličnú radu, ktorá sa uskutoční v pondelok 6. septembra 2021.

Cieľom tohto postupu je posilnenie ochrany zákonnosti v rámci trestného konania a rovnako zvýšenie dôvery verejnosti v nezávislosť postupov OČTK."