Poslanci sa zídu vo štvrtok: Rokovať majú aj o štátnych nájomných bytoch či o odvolávaní Mikulca

BRATISLAVA - Stavba štátnych nájomných bytov, zmeny pri získavaní štátneho občianstva, zákaz jednorazových plastových výrobkov či opozičné návrhy na dosiahnutie referenda o predčasných voľbách. To sú témy, ktorými sa majú zaoberať poslanci Národnej rady (NR) SR na 40. schôdzi. Začína sa vo štvrtok (16. 9.) o 13.00 h. Okrem legislatívy by mali poslanci rokovať aj o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorý sa cez leto viackrát presúval.

Definitívne majú rozhodnúť o štátnych nájomných bytoch

Poslanci majú na schôdzi definitívne rozhodnúť o tom, či sa začnú stavať štátne nájomné byty. Sme rodina tvrdí, že ich nájom by mal byť vďaka štátnej podpore o 30 % lacnejší ako v prípade komerčných prenájmov. Hlasovať majú aj o novele zákona o štátnom občianstve, ktorá hovorí, že podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu by sa mohli zmierniť. Rokovanie o tejto novele v druhom čítaní poslanci viackrát presunuli. Hlasovať majú aj o dvoch novelách, ktoré majú smerovať k transformácii Slovenskej akadémie vied.

Zákaz jednorázových plastových výrobkoch

Vláda posiela do parlamentu viacero návrhov zákonov. Medzi nimi aj návrh disciplinárneho súdneho poriadku pre Najvyšší správny súd, ktorý začal fungovať len nedávno. Envirorezort navrhuje legislatívu, podľa ktorej by v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach.

Plénum by na septembrovej schôdzi malo definitívne rozhodnúť o návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sa už viackrát presúval. Dôvodom sú nezhody medzi koaličnými partnermi. SaS chce presadiť do zákona aj daňovú brzdu, bez toho o návrhu nebude hlasovať.

Mýtne systémy v rámci EÚ by sa mohli prepojiť

Poslancov čaká aj vládny návrh zákona, ktorý sa týka plánu obnovy. Parlament by sa mal zaoberať aj novelou zákona o verejnom obstarávaní, či návrhom zákona, ktorým sa majú elektronické mýtne systémy v rámci EÚ navzájom prepojiť. Prerokovať by mali tiež správu o finančnej stabilite, ale aj správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti za minulý rok.

Plénum má tiež hlasovať o tom, či sa sprísni postihovanie neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (LAHU). Vyplýva to z novely Trestného poriadku.

Pomoc tehotným ženám

Poslanci OĽANO a Sme rodina navrhujú nový zákon o pomoci tehotným ženám. Podľa návrhu chcú vytvoriť podporné opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek zase navrhuje zákonom definovať životné partnerstvo, ktoré má byť prístupné pre všetky páry, bez ohľadu na pohlavie osôb, ktoré pár tvoria.

Opozícia chce dosiahnúť predčasné voľby

V parlamente sú aj návrhy, ktorými chce opozícia dosiahnuť predčasné voľby. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho chcú zmeniť rokovací poriadok tak, aby plénum o odmietnutých návrhoch zákonov mohlo rokovať opäť aj skôr ako o pol roka. Ale len vo výnimočných situáciách. Takto chcú dosiahnuť, aby sa čo najskôr dalo opätovne rokovať o zmenách ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, a nie až v decembri. Smer-SD chce do ústavy doplniť ustanovenie, že referendom možno skrátiť volebné obdobie NR SR.

Ústavnoprávny výbor už skonštatoval, že týmto návrhom by sa NR SR nemala ešte zaoberať, pretože návrh je v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Do decembra tak plynie polročná lehota, počas ktorej o podobnom návrhu nemožno rokovať.

Na programe majú správy o činnosti Generálnej prokuratóry SR

Na programe schôdze majú poslanci tiež správy o činnosti Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020. Poslanci by sa mali tiež opäť pokúsiť zvoliť člena Správnej rady TASR.