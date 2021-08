Smiech cez trpké slzy: Premiéra očkovacej lotérie bola katastrofa, je tu SUMÁR súťaže podľa internetových vtipkárov

Prvý diel relácie Byť zdravý je výhra bol hotová pohroma.

Zdroj: Facebook/TÚMAČ, Zomri

BRATISLAVA - Hrozný sen a nepríjemná realita. Aj tak by sa dala očkovacia lotéria charakterizovať z pohľadu minimálne štyroch včerajších súťažiacich, ktorým sa neušla gigantická výhra. Za zlyhanie vo väčšine prípadov pritom nemohli ani oni sami, no skôr technické problémy. Súťažiaci totiž v danom časovom limite nestihli prečítať heslo na obrazovke verejnoprávnej televízie a tak o výhry prišli, čo sa však neskôr ukázalo ako vina digitálneho prenosu, ktorý je oneskorený. Prehra bolí pritom o to viac, že po každej prehre sa suma pridáva nasledujúcemu súťažiacemu. Tieto trpké chvíle zmiernili aspoň humorom za každej situácie internetoví humoristi svojimi mémami. Tak sa poďme spolu zasmiať cez slzy ...