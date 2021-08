LOTÉRIA Matovič s Rezníkom si sypú popol na hlavu: Priznaná chyba a cesta za nešťastnou Zuzanou, zmeny pravidiel!

Zuzana v súťaži odpovedala po troch neúspešných súťažiacich, čím sa jej možná výhra v očkovacej lotérii navýšila až na neuveriteľných 400-tisíc eur, ktoré jej ale spod rúk zobral časový limit a oneskorenie internetového vysielania. Zuzana dokonca viackrát v štúdiu zobrazené heslo "Zdravé Slovensko" zopakovala, no bolo už neskoro. Sama pritom bola v tom, že ho hovorí včas, keďže sledovala oneskorený prenos.

Záznam z prvého dielu lotérie, kde Zuzana podľa pravidiel nevyhrala 400-tisíc eur:

Verejnosť sa po tomto fiasku rozhodne nepozerá na reláciu cez ružové okuliare a celú premiéru označili za frašku. Neprispel tomu ani status expremiéra a ministra financií o tom, že premiéra relácie Byť zdravý je výhra bola vraj "dráma". Viacerí to dokonca zobrali ako výsmech do tváre.

Zdroj: FB/Igor Matovič

Uznali technický nedostatok a vybrali sa do Prešova za Zuzanou

Tu však príbeh s nešťastnou Zuzanou nekončí, keďže v pondelok sa vo večerných televíznych správach nečakane v živom prenose objavili Igor Matovič a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Nachádzali sa v Prešove a podľa vlastných slov prišli za dotknutou Zuzanou. Matovič nakoniec uznal to, že Zuzana má morálne právo na výhru.

Neprišiel však hneď odovzdať šek, ale prišiel sa porozprávať na právnej úrovni o výhre pre súťažiacu Zuzanu, pričom Rezník aj Matovič sa s ňou aj stretli. "Právo nemôže byť len striktné, jednoznačné a jasné, ale malo by byť aj ľudské. Áno, cítime, že sa tu stala krivda," uznal po Zuzaninom súťažení Matovič. "Ak si to právne prečítame odpredu-dozadu, tak Zuzana nevyhrala, ale myslím si, že väčšina Slovenska dnes cíti, že má morálne právo na výhru a chceme s právnikmi urobiť všetko preto, aby sme tu výhru mohli vyplatiť," povedal v pondelok večer z Prešova Matovič s tým, že výsledku by sme sa mohli dočkať už dnes alebo zajtra.

Zdroj: reprofoto RTVS

Ako už býva u ministra zvykom, na tento záver si zrejme budeme musieť počkať aj na jeho konte sociálnej siete. "Prišli sme povedať, že na ňu myslíme a že ju nehádžeme cez palubu," povedal na margo súťažiacej Zuzany minister. "Z dokrútky sa jednoznačne preukázalo, že Zuzana jednoznačne vedela o hesle až o 20 sekúnd neskôr tým, že pozerala záznam cez internet. Tým pádom ona vedela heslo až 4 sekundy po termíne, teda nemala vôbec reálnu šancu vyhrať a tým sme to cítili ako krivdu," uznal Matovič.

Pravidlá sa budú meniť, myslieť sa bude aj na internetových divákov

Prispel tiež tým, že najbližší diel prejde "aktualizačnými" prvkami, ktoré budú myslieť aj na tých, ktorí pozerajú verejnoprávnu televíziu "ako v 21. storočí" cez internet. "Chceme zmeniť pravidlá tak, aby aj ľudia, ktorí sledujú televíziu cez internet, neboli ukrivdení a mohli sledovať televíziu aj cez internet a súťažiť," avizuje zmeny vicepremiér.

Igor Matovič a Jaroslav Rezník pricestovali do Prešova. Zdroj: reprofoto RTVS

"Štatút súťaže má na starosti ministerstvo financií ako vyhlasovateľ. Je ale potrebné, že dnes od rána sme sedeli s tímom ministerstva financií. Chcem im poďakovať za empatiu tým, že aj my v RTVS sme to cítili ako krivdu," povedal riaditeľ Jaroslav Rezník. "Je to príjemná, vzdelaná a kultivovaná slečna. Som rád, že to speje k zdarnému koncu," povedal po stretnutí so súťažiacou Zuzanou Rezník.