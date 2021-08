Známu Slovenku naštvala očkovacia lotéria: Ľudí ste od*bali... Je mi z toho zle!

BRATISLAVA - Nehorázne! To je slovo, ktoré sa objavovalo v mnohých reakciách na prvé vysielanie očkovacej lotérie. Slovákom bola nielen na smiech, ale ich poriadne aj vytočila a mnohí neváhali siahnuť ani po vulgarizmoch. Rovnako to cítila aj dcéra moderátorky Aleny Heribanovej, stylistka a PR manažérka Barbara Jagušák.

Očkovacia lotéria mala povzbudiť Slovákov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Tí, čo majú za sebou už obe dávky vakcíny, mali dokonca dvojnásobnú šancu na výhru.

Lenže už samotné registrovanie naznačovalo, že to nebude také ľahké. Nestačilo totiž vyplniť formulár, systém ešte posielal zložité 9-miestne kódy. A niektorí občania sa sťažovali, že ani po dvoch týždňoch nedostali spätné potvrdenie, že boli do lotérie zaradení.

Naozajstné sklamanie prišlo so samotným živým vysielaním. Väčšina vyžrebovaných mala totiž smolu. To, že ich vytiahli z osudia, totiž na výhru vôbec nestačilo. Bolo potrebné do 20 sekúnd zdvihnúť telefón a povedať moderátorom heslo, ktoré sa objavilo na obrazovke.

A tak pán, čo nesedel doma pri obrazovke, mal smolu. Azda najviac ale rezonuje prípad pani Zuzany, ktorá sledovala prenos cez internet. Všetci síce vieme, že na rôznych platformách môže mať vysielanie omeškanie 15 až 30 sekúnd, to však tvorcovia pravidiel nevzali vôbec do úvahy. Nádejná výherkyňa tak o 400-tisíc prišla, keďže heslo sa jej na monitore nestihlo zobraziť v časovom limite.

Lotériu sledovali státisíce divákov, ktorí potom zaplnili sociálne siete mnohými nepríjemnými komentármi. reakciu si neodpustila ani Barbara Jagušák. Tá poľutovala pani, ktorá aj sledovala prenos, aj zodpovedne zdvihla telefón... Ale mala smolu! „Je nehorázne, že nikto z organizátorov lotérie nerátal s tým, že kopec ľudí pozerá "telku" cez internet a logicky nestihne kvôli oneskoreniu obrazu a dát do 20 sekúnd odpovedať,” myslí si módna stylistka.

V jej príspevkoch bolo vidieť, že sa poriadne naštvala a nakoniec nešetrila ani vulgárnymi výrazmi, hoci ich nenapísala v celom znení. „Keby som takýmto spôsobom prišla o 400 000 €, asi by ma je... Normálne mi je z tejto lotérie zle a rozmýšľam, koľko ľudí si kvôli tomu ublíži. Zase ste to dokázali, našli ste spôsob, ako ľudí ešte viac frustrovať a psychicky zruinovať,” vyhlásila Barbara, ktorá sama sa do lotérie tiež zaregistrovala. „Neviem sa cez to preniesť. Fakt mi je ľúto všetkých tých ľudí, ktorých dnes totálne odr...” dodala na záver sklamane.

