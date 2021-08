Vrešťanie moderátorov namiesto pozdravu aj pomalý internet: TOP momenty očkovacej lotérie!

Najviac sa snáď do povedomia prvého žrebovania zapíše prípad Prešovčanky Zuzany. V čase, keď bolo jej meno vytiahnuté z osudia, sa hralo o rozprávkových 400-tisíc eur. Nešťastná súťažiaca sa z peňazí však nakoniec netešila. Z hry ju doslova vyradila technika. Žrebovanie totiž sledovala na internete, prostredníctvom ktorého bol prenos pomalší a dianie tak sledovala s niekoľko sekundovým oneskorením. Keďže čas na to, aby súťažiaci povedal správne heslo je 20 sekúnd, nestihla tak včas povedať heslo, ktoré sa zo sekúnd, Zuzana sa do limitu nevošlo. Moderátorom neostalo iné, ako po rozpačitom závere hovor ukončiť.

Zdroj: RTVS/Byť zdravý je výhra

Za zmienku však stoja aj výkony ďalších súťažiacich. Naprázdno odišiel totiž aj Lukáš z Košíc, ktorému priamo zo štúdia telefonovali pred Zuznou. V hre tak bolo v tom čase 300 000 eur. Košičan síce telefón zdvihol včas, heslo však povedať nevedel. „Netuším, nie som pri televízore,“ povedal. Následne sa na výzvu moderátorov pokúsil si správny výraz aspoň tipnúť, no netrafil sa.

Bizarná je aj situácia, do ktorej sa dostal súťažiaci Matej z Ružindolu. Aj v jeho prípade zohrali úlohu moderátori. Tí totiž neskrývali nadšenie z toho, že im na poslednú chvílu zdvihol v časovom limite telefón a začali natešene kričať a híkať. Nevedno, či to bol dôvod Matejovej náhlej reakcie, ale faktom je, že po pár sekundách zložil. Výhry sa tak nedočkal. Čo robiť nevedeli ani samotní moderátori. Notári, ktorí na priebeh žrebovania dohliadali však nakoniec rozhodli, že z peňazí nič mať nebude.

Jakub z Rakovnice telefón nezdvihol. Superprémiu si tak z piatich súťažiacich odniesol domov iba jediný. Aj to najskôr s nesprávnym heslom. Dvojica moderátorov totiž na začiatku neoznámili, kde ho nájdu napísané. Lýdia z okresu Humenného tak najskôr povedala názov relácie "Byť zdravý je výhra". Dostala druhú šancu a potom, ako jej moderátori konečne povedali, kde má heslo na obrazovke hľadať, ho povedala správne a vyhrala 100 000 eur. Zvyšných 400 000 sa tak presunulo do budúce týždňa.