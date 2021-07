Nová vyhláška k hraniciam bude platiť od pondelka: Pravidlá sa sprísnia! COVID semafor sa nevráti

"Budeme musieť teraz nájsť cestu, pretože opatrenia budú platiť v rovnakom režime aj naďalej. Budeme musieť zrušiť to, aby ľudia, ktorí sú očkovaní prvou dávkou, nemuseli ísť do karantény. Musíme nájsť spôsob, ako vrátiť tých, ktorí už odcestovali, a ako im umožniť vrátiť sa bez toho, aby museli ísť do karantény," povedal. Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

VIDEO Podľa Sulíka ľuďom nemôžeme diktovať, ako majú žiť a obmedzovať ich, lebo nie sú očkovaní

Opatrenia budú podľa jeho slov "trošku tvrdšie", lebo nebudú rozlišovať medzi osobou s prvou dávkou vakcíny a nezaočkovanými. Nová vyhláška by mala byť pripravená k dňu zverejnenia rozhodnutia ÚS SR v Zbierke zákonov. "Opatrenia na hraniciach sa nemenia," zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva, pričom ľudí vyzval, aby opatrenia na hraniciach dodržiavali a aby po piatich dňoch karantény zodpovedne išli na PCR testy.

Opatrenia budú prísnejšie, s jednou dávkou bude človek považovaný za nezaočkovaného

Znenie novej vyhlášky bude zverejnené zajtra. Upraví sa ňou návrat ľudí, ktorí boli zaočkovaní zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate by mali mať možnosť dať sa otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Prechodné ustanovenia majú platiť dva týždne, uviedol Lengvarský. Podľa ministra sa tak bude v prechodných ustanoveniach upravovať návrat zatiaľ jednodávkovo zaočkovaných ľudí, ktorí vycestovali za starých podmienok tak, aby sa im "čo najmenej komplikoval život".

"Následne sa prejde na štandardný režim, keď na hraniciach budú dve kategórie – chránení a nechránení," povedal Lengvarský s tým, že zaočkovaní jednou dávkou budú považovaní za nezaočkovaných. Dodal, že pri aktuálnom počte prípadov nevidia akútnu potrebu nasadzovania e-karantény. "Zatiaľ sme schopní prípady vyhľadávať a trasovať," povedal.

ÚS riešil najmä ľudí zaočkovaných jednou dávkou

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vo štvrtok tiež zdôraznila, že stále platí aktuálne znenie vyhlášky. "ÚS SR sa zaoberal najmä ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní jednou dávkou. Pri týchto ľuďoch sa vyjadril, že nie je na mieste k nim pristupovať rovnako ako k tým, ktorí sú plne zaočkovaní. Toto vytkol v rámci tejto vyhlášky v odôvodnení," uviedla.

Aktuálne sa teda treba podľa šéfky rezortu justície riadiť tým, že plne zaočkované osoby pri príchode na Slovensko do karantény nejdú. Pri nezaočkovaných osobách sa predpokladá, že idú do karantény, ktorú môžu ukončiť na piaty deň po negatívnom výsledku PCR testu. Osoby, ktoré sú zaočkované len jednou dávkou vakcínou, do karantény nateraz stále nejdú.

COVID semafor sa nevráti

Novú vyhlášku k režimu na hraniciach pripravuje ÚVZ SR. "Bude v súlade s výkladom Ústavného súdu SR. Vyhlášku plánujeme zverejniť v priebehu zajtrajšieho dňa a účinná má byť od pondelka 19. júla 2021," uviedla hovorkyňa úradu Daša Račková. V praxi tak nenastane návrat k predchádzajúcej vyhláške, a teda k trojfarebnému cestovateľskému semaforu. "Cieľom je predísť významným zmenám na hraniciach pre infekčnejší delta variant. Novou vyhláškou sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach, ako je v súčasnosti, so zapracovanými výhradami Ústavného súdu SR," uviedla.

Ľudia, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021, teda pred účinnosťou aktuálne platnej vyhlášky č.226 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, budú môcť hneď po príchode zo zahraničia absolvovať PCR test s tým, že ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti plánovanej vyhlášky. Medzičasom stále platí režim na hraniciach podľa ostatnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 226.

Ústavný súd vyhlášku pozastavil

Júlová vyhláška stanovila povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vyhlášku napadol na Ústavnom súde Smer-SD. ÚS prijal návrh 31 opozičných poslancov parlamentu na ďalšie konanie v celom rozsahu, o samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať. ÚS zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky ÚVZ SR z júna, ktorá pri karanténnych opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semafora na zelené, červené a čierne.

Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom. Karanténu okrem očkovaných vyňala napríklad pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemal povinnú karanténu. Netýkala sa ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, povolaní, ktoré mali výnimku aj predtým, či prechádzajúcich ako posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby.