Slovensko je v najlepšej fáze: Zaočkovanosť je však nízka a DELTA variant útočí! Opäť nás čakajú zmeny

Situácia na Slovensku je však zatiaľ dobrá, všetky okresy sú zelené a obmedzenia minimálne. Na umelej pľúcnej ventilácii je menej ako desať pacientov. Počet prípadov však rastie nielen u nás, ale aj v susedných štátoch či obľúbených dovolenkových destináciách.

VIDEO Celé Slovensko je od pondelka zelené: Počet nových prípadov mierne rastie, dôvodom sú najmú dovolenkári

Prípady rastú v okolitých štátoch aj v obľúbených dovolenkových krajinách

Počet prípadov nového koronavírusu mierne rastie, pravdepodobne to súvisí s návratom dovolenkárov. Počet prípadov v okolitých krajinách, s výnimkou Poľska, takisto mierne rastie. Informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. "Vývoj v okolitých krajinách je pre nás varovaním," reagoval na vývoj situácie Lengvarský.

Prípady narastajú aj v obľúbených dovolenkových destináciách ako je Španielsko, Cyprus, Grécko, ale aj vo Veľká Británii či Holandsku. V týchto krajinách sú sedemdňová incidencia aj rast vysoké. "Zaujímavé je sledovať dynamiku v krajinách. Zaujímavý a znepokojujúci je príklad Holandska, kde za 14 dní vyšli z počtu prípadov, aké máme na Slovensku dnes, na počty, aké má dnes Veľká Británia," uviedol Mišík.

Režim na hraniciach sa bude meniť

Ústavný súd včera podvečer zverejnil na svojej stránke, že pozastavuje platnosť súčasnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Režim na hraniciach sa teda bude meniť, pravidlá by mala upraviť vláda v najblizších dňoch. Zároveň ÚS vrátil do platnosti pôvodnú vyhlášku, ktorá berie do úvahy cestovny COVID semafor, ktorý delí krajiny na čierne, červené a zelené. "Tí, ktorí odcestovali, sa nemusia báť," ubezpečil Lengvarský Slovákov na dovolenkách. Rezort však bude trvať na výnimkách pre zaočkovaných.

Delta variant na Slovensku

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že delta variant na Slovensku identifikovali v 17 % prípadov zo všetkých pozitívnych PCR vzoriek v júni. Ide však o číslo z veľmi nízkeho počtu potvrdených prípadov, povedal minister. Stále dominuje alfa variant koronavírusu. "Nehodnotím to ako začiatok tretej vlny, hodnotím to ako to, že aj vývoj v okolitých krajinách je pre nás varovaním. Myslím si, že to, že sme opatreniami zbránili importom, sme niečo spomalili," uviedol Lengvarský.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dnes upozornil, že delta variant sa rýchlo šíri po Európe a môže vážne ohroziť úsilie dostať pandémiu pod kontrolu. "Podľa súčasných informácií sa šíri o 40 až 60 % rýchlejšie ako tzv. alfa variant, ktorý pôvodne dominoval v Európskej únii. Delta variant sa okrem toho môže spájať so zvýšeným rizikom hospitalizácie," uviedol ústav.

Podľa odhadov ECDC bude na konci augusta delta variant tvoriť až 90 % prípadov koronavírusu v Európskej únii. "Preto je nevyhnutné, aby krajiny urýchlili očkovanie a tým minimalizovali možnosť vírusu ďalej sa množiť a mutovať. Nezaočkované osoby či osoby s nedokončeným očkovacím cyklom vytvárajú priestor pre množenie vírusu a potenciálny vznik nových mutácií. Pre adekvátnu ochranu pred delta variantom je potrebné kompletné dokončenie očkovacieho cyklu, to znamená, aj podanie druhej dávky pri dvojdávkových vakcínach," upozorňuje ŠÚKL.

Plne zaočkovaných je 32 % Slovákov

V Európskej únii je podľa MZ SR zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 54 % obyvateľstva a druhou dávkou 40 % obyvateľov. Na Slovensku je nechránených, teda nezaočkovaných 39 percent ľudí vo veku od 50 rokov.

Vo vekovej skupine od 50 do 59 rokov nie je zaočkovaných 353-tisíc ľudí. Vo veku od 60 do 69 rokov nie je vakcínou chránených 272-tisíc ľudí. Vo vekovej skupine od 70 do 79 rokov je nechránených 132-tisíc osôb a vo veku od 80 rokov nie je chránených 92-tisíc ľudí. Plne zaočkovaných je 32 percent obyvateľov Slovenska.