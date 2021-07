Ostré SLOVÁ Remišovej poslankyne: Tu nejde o teba! Očkovaní by si mohli vydýchnuť, ale tak to nie je

Vladimíra Marcinková z hnutia Za ľudí medzi tých slovenských politikov, ktorí už sú zaočkovaní. A to aj napriek tomu, že sa nedávno prvýkrát stala mamou. Od začiatku sa snažila ľudí motivovať k očkovaniu, teraz sa pokúsila zmeniť rétoriku. A adresovala ostré slová tým, ktorí si myslia, že sa ich koronavírus netýka a očkovať sa nemusia dať. Poukázala najmä na to, že prípady pozitívne testovaných ľudí rapídne stúpajú na celom svete a rovnako tak aj počty obetí koronavírusu.

Mohli by sme si vydýchnuť, ale takto rovnica nestojí

„Umierajú v 99% nezaočkovaní. Uf, my očkovaní by sme si mohli vydýchnuť, veď sme „v bezpečí“ a kývnuť rukou nad tými nezodpovednými, ktorí sa zaočkovať nechcú dať. Ale takto rovnica nestojí,“ upozorňuje Marcinková, podľa ktorej neočkovaní nehazardujú prioritne so svojimi životmi, ale so životmi tých, ktorí sa dať očkovať nemôžu. Ide napríklad o bábätká, deti do 12 rokov, prípadne ľudí s ťažkými diagnózami.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nejde o mňa, ale o blízkych

„Ak tieto skupiny ľudí prídu s nimi do kontaktu, nevedia sa brániť. Bábätku nenasadíte rúško, ani respirátor, je odsúdené na zodpovednosť druhých. Žiaľ, v našej krajine stále veľká skupina nad vedu, medicínu a zodpovednosť voči okoliu, povýšila svoje vlastné dojmy, presvedčenia, pochybné články a weby,“ tvrdí Marcinková, ktorá pre takéto správanie nemá pochopenie. Poukázala však na to, že rovnako nie je nadšená, ak sa musí dať očkovať, alebo užiť paralen či iný liek, pretože sa snaží farmaceutiká brať minimálne.

„Ale to neznamená, že keď dieťa chytí 40tky horúčky, že mu nedám čípok, aby som ich zrazila. Je to liek, účinný liek. Rovnako to neznamená, že budem svojmu dedovi radiť, aby na svoju cukrovku prestal brať inzulín. Dôverujem medicíne, ktorá ho aj napriek ťažkej diagnóze, už dlho stráži pred tými najťažšími scenármi. A hlavne, nežijem na planéte sama, nejde o mňa, ide o našich najbližších. Od začiatku pandémie sa tisíckrát viac ako o seba, bojím o svoju dcérku, starých rodičov a blízkych,“ upozornila.

Zdroj: Getty Images

Zober metlu a daj sa zaočkovať

Preto vyzýva ľudí, aby sa dali očkovať aj keď majú pocit, že sa ich koronavírus netýka.A to pre rovnaký cieľ – chrániť svojich blízkych, ktorí tak silní nemusia byť. „A neškodnou kávičkou alebo rozhovorom, ich môžeš nakaziť a pripraviť o život. Doslova. Ja nechcem dávať rozumy, lebo podľa mňa to nie je o rozume, je to o srdci. O ľudskosti a ohľaduplnosti. Vakcínou môžeš ochrániť tých, ktorí sa sami chrániť nedokážu. Urob to. Vezmi „šerco na špacírku“ do očkovacieho centra,“ uviedla s tým, že už v sobotu bude bratislavský kraj, zrejme poslednýkrát podávať očkovanie aj tým, ktorí nie sú registrovaní. „Sadni do auta, električky, na metlu, bicykel, čokoľvek, a choď tam,“ uzavrela.

Problémy na Malte

Ešte koncom minulého týždňa informovala maltská vláda o tom, že ako prvá krajina Európskej únie uzavrie hranice pre nezaočkovaných dovolenkárov. Pre tento krok sa rozhodla z dôvodu enormného nárastu počtu infikovaných. Nechcú tak akceptovať negatívne PCR testy, ktorými sa občania únie môžu preukazovať v digitálnom COVID passe, či prekonanie koronavírusu.

Tento krok však kritizovala Európska komisia, ktorá chcela kroky maltskej vlády zvrátiť. Od utorka 13. júla však zákaz začal platiť, o čom informovalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Očkované musia byť aj deti nad 12 rokov, mladšie sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.