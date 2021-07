Bývalý tréner Goffa zverejnil fotografiu po KORONAVÍRUSE: Ak nechcete skončiť ako ja, očkujte sa!

BRATISLAVA – Štyri mesiace v nemocnici a vážny postcovidový syndróm. To je bilancia bývalého futbalistu, trénera a experta Vladimíra Goffu po prekonaní „pliagy“. Bývalý reprezentant bojuje s úbytkom váhy, aj vďaka ktorému sa opäť učí chodiť. Ľudí teraz vyzýva k jedinému – aby sa dali zaočkovať a nedopadli ako on.

Zúriaca koronakríza ovplyvnila životy veľmi veľa ľuďom – hercom, hudobníkom, ale aj bežným ľuďom či športovcom. A práve do poslednej skupiny sa radí aj bývalý futbalista, tréner a expert na futbal Vladimír Goffa. Aj napriek tomu, že poctivo dodržiaval zásadu R-O-R (rúško, odstup, ruky), stačilo jedno drobné zaváhanie a pre bývalého reprezentanta to mohlo skončiť tragicky. 10 dní sa liečil doma, potom tri mesiace v nemocnici.

COVID je ťažký súper

„Ťažký súper ten covid, zatiaľ sme po prvom polčase a hoci som mal výhodu domáceho prostredia a predtým poctivo dodržiaval taktiku ROR, i tak ma zmastil ako žito. Teploty, dusenie sa, slabý ako 10x vylúhovaný čaj,“ písal na sociálnej sieti v polovici marca. Za mesiace „zápasenia“ s koronavírusom prišiel o 25 kíl váhy a musel sa opäť učiť chodiť. Aj keď mal ťažký priebeh a pár dní bol aj v umelom spánku, jeho tradičný humor ho neobchádzal a rovnakým štýlom písal aj zážitky z nemocnice. Skúsenosti, ktoré získal o nákaze, ho však primali k jednému – ľudí vyzýva na očkovanie.

Goffa sa opäť musí učiť chodiť. Zdroj: FB / Vlado Goffa

V súčasnosti je Goffa na rehabilitačnom pobyte v Zázrivej. „Slnko je najlepší lekár. Užívam si. Škoda len, že nie doma a sediac iba na invalidnom vozíku v rehabilitačnom zariadení,“ píše s tým, že ani po štyroch mesiacoch v nemocnici nedokáže sám vstať a urobiť čo i len krok, hoci aj s barlami.

„Ale bojujem. Potrebujem dohnať stratu 20kg, tak žeriem všetko ako zápasník sumo, ktorý prvýkrát vidí švédske stoly. No nedariísa mi nabrať čo len kilo. Nemám silu, stabilitu mam ako Neymar v šestnástke,“ konštatuje a upozorňuje na následky, ktoré so sebou môže koronavírus prinášať. „Určite nechcete dopadnúť ako ja a viete, čo môžete v rámci prevencie urobiť. Lepšia štipka smelosti ako tona opatrnosti,“ nabáda Goffa ľudí k tomu, aby sa dali očkovať. Je to totiž podľa neho jediná možnosť, ako dať koronavírusu červenú kartu.