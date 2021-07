Moderátor Honza Dědek v RATTATA: Dobrá šou musí mať svojho Odvárku

Na TV Prima má talkshow 7 pádů Honzy Dědka, ktorá konkuruje Janovi Krausovi a jeho Uvoľněte se, prosím. Rovnakí hostia, dokonca aj režisér, len červená sedačka chýba. Aký majú vlastne medzi sebou vzťah? Aj to zaujímalo Igora Rattaja, šéfa TMR v jeho novom podcaste RATTATA.

„Jan Kraus bol dlhé roky môj najväčší vzor, doma mám DVD so zostrihom najlepších častí. Začal som to robiť kvôli nemu, ale už som ho dlho nevidel,“ prezradil v novej časti podcastu RATTATA známy hudobný redaktor. V jeho šou sa o rozruch postaralo už aj pár Slovákov, naposledy Maroš Kramár, ktorý rozprával, ako jeho neposlušný prst vytlačil z novín Covid-19. Táňa Pauhofová mu zase prezradila, že českí režiséri radi oslovujú do rolí mileniek Slovenky, lebo sú vášnivé a šéf TMR Igor Rattaj ho zaujal svojimi hereckými postavami, ktorých má na konte viac, ako Tomáš Maštalír a Ján Koleník dokopy.

V podcaste RATTATA si vymenili pozície a Igor Rattaj si nechal poradiť, ako robiť dobrú talkshow. „Základom úspechu je vtipný hosť,“ tvrdí Honza Dědek. „Mal som už aj herečku, pri ktorej mi režisér spočítal, že z 30 minút som ja rozprával 26. A prisahám, že som nechcel,“ vysvetlil český moderátor. A ešte jednu dobrú radu dal svojmu kolegovi: Každá talkshow musí mať svojho Odvárku. Viac sa dozviete v novom podcaste RATTATA.