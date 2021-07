Herec Richard Genzer v RATTATA: Palacinky ma zachránili!

Igor Rattaj

Zdroj: Igor Rattaj

Obľúbený herec a zabávač z Tele Tele i Partičky nečakal rok a pol so založenými rukami, kým sa kultúra vráti do normálu. Počas pandémie začal piecť a predávať svoje vlastné palacinky. V najnovšom podcaste RATTATA zaskočil Igora Rattaja, šéfa TMR prosbou, či môže v zime svoju podnikateľskú aktivitu presunúť do lyžiarskeho strediska Špindlerov Mlyn, ku ktorému má veľmi blízky vzťah.