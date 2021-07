Povinné testy a nový zákon rozhádali koalíciu! Útoky a sociálny revolver: Sulík, Matovič a Kollár sú na nože

Koaličné hnutie Sme rodina zablokovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania COVID preukazov, tzv. GreenPassov. V piatok sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu, predseda parlamentu Boris Kollár oznámil jej preloženie na neskôr.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že sa dohodli na preložení novely na schôdzu so začiatkom 22. júla. Dovtedy sa budú podľa jeho slov snažiť "vychytať muchy" v návrhu. Strana SaS Kollárovmu kroku nerozumie.

SaS nerozumie, prečo Kollár návrh nezaradil

Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík nerozumie tomu, prečo Kollár nezaradil do programu aktuálnej schôdze návrh o zavedení COVID pasov na národnej úrovni. Návrhom by sa mala zohľadniť zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok. Návrh chcela SaS prijať v jednom balíčku s očkovacou prémiou a sprostredkovateľským bonusom. Keďže neprešiel, poslanci SaS v hlasovaní v parlamente nepodporili bonus a lotériu.

Na poslednú chvíľu otočili

Sme rodina s návrhom podľa Sulíka súhlasila, ale na poslednú chvíľu "otočila" a návrh zablokovala. Tým sa jeho schvaľovanie posunulo o mesiac. Šéf SaS to považuje za nekorektný postoj. "Rokovania trvali celé hodiny, dospeli sme k spoločnej dohode. Spočívala v tom, že sme chceli jeden motivačný balíček, lotériu a odmeny, o čom si my nemyslíme, že je najšťastnejšie, ale okej. Malo to ísť v jednom balíčku s tým, že zaočkovaní budú mať viac slobôd," vyhlásil Sulík. Pripomenul, že v koalícii na tom bola zhoda a Sme rodina s tým súhlasila aj na rokovaní vlády. Dodal, že viac slobody pre zaočkovaných podporilo hnutie aj na koaličnej rade.

Sulík aj predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková hovoria, že Sme rodina svoj postoj zmenilo zo strachu pred "antivaxermi". Minister hospodárstva pripomenul, že lotéria a odmeny budú stáť približne 100 až 200 miliónov eur. Skonštatoval, že návrh neposudzoval Útvar hodnoty pre peniaze. Očkovaní by mali byť podľa Bittó Cigánikovej úplne bez obmedzení.

Nie všetky testy bude treba zaplatiť

Hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay si nemyslí, že lotéria je dobrý nápad. Treba podľa neho odmeňovať vakcinačné centrá a finančne podporiť výjazdy očkovacích tímov do obcí. "Zúfalo" podľa neho chýba kampaň na podporu očkovania. Bittó Cigániková dodala, že nie je pravdou, že všetky testy si bude treba zaplatiť. Mobilné odberové miesta musia ísť ľuďom podľa nej bližšie.

Platenie testov v plnej výške by bolo nútenie do očkovania

Návrh, aby si ľudia platili PCR testy v plnej výške, považuje minister financií Igor Matovič za nútenie do očkovania. "Sociálnymi zbraňami" by k tomu totiž bola chudobná rodina, ktorá si pravidelné testy nemôže dovoliť, prinútená. Vo štvrtok podľa Matoviča trvala šesť hodín koaličná rada, kde nakoniec prišli ku kompromisu, že sa návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského presunie. Za testovanie by zároveň mali ľudia platiť buď nič, alebo symbolickú čiastku.

Sme rodina má podľa neho pravdu v tom, že platenie PCR testov v plnej výške by bolo v určitom zmysle nútením do očkovania, pretože chudobná rodina by si to nemohla dovoliť. "Nebolo by to povinné očkovanie, ale v skutočnosti by to povinné očkovanie bolo," vyhlásil Matovič. Keď sa uskutoční diskusia, v júli na schôdzi sú pripravení podporiť tento návrh, ale s tým, aby ľudia platili len symbolickú sumu za tieto testy. "Dajme tým ľuďom naďalej možnosť fungovať. Dobre, za nejaký symbolický poplatok za test," uviedol šéf OĽaNO.

Sociálny revolver a kopanec do Sulíka

Podľa Matoviča by novela o využívaní covid preukazov dávala ľuďom k hlave sociálny revolver. "Si chudobný a nemáš na test? Choď sa dať očkovať," hovorí. Matovič hovorí, že chápe postoj hnutia Sme rodina. Tvrdí, že nútiť ľudí zaplatiť si za testy, je chladnokrvné. "Pomstiť sa na nevinných ľuďoch a riskovať v čase, keď sa na nás rúti cunami delta variantu, považujem za veľmi zlý postup," povedal Matovič o tom, že SaS odmietla podporiť lotériu a bonus. Tvrdí, že sa sulíkovci nechceli pridať ku kompromisu.

Minister financií zároveň vyzdvihol očkovanie ako kľúčový nástroj proti ochoreniu COVID-19, treba však podľa neho rešpektovať aj názor tých, ktorí sú presvedčení, že sa očkovať nedajú. Dodal, že je potrebné urobiť "aj nemožné", aby sa ľudia zaočkovali. "Vývoj v Británii je katastrofický, je to len otázka času, keď variant delta na Slovensku prepukne vo väčšom," upozornil.

Šeliga verí, že zákon prejde

Poslanec parlamentu Juraj Šeliga verí, že návrh, ktorým by sa zohľadnila zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok, prejde na ďalšej schôdzi. Návrh bol podľa neho zle odkomunikovaný. Pokiaľ by sa pandemická situácia zhoršila, novela by podľa neho umožnila nezatvárať prevádzky, ale povoliť do nich vstup aspoň zaočkovaným a otestovaným.

"Keď sa dostaneme do zlej fázy, že budeme mať veľa nakazených, úrady verejného zdravotníctva majú už dnes oprávnenie zatvárať prevádzky. Toto, čo prináša pán minister Lengvarský, je, že nebudeme musieť zatvoriť prevádzky, ale tí, ktorí budú zaočkovaní a otestovaní, tam budú môcť ísť. A to je lepšie ako mať zavreté prevádzky," povedal v piatok novinárom Šeliga s tým, že to nebolo šťastne odkomunikované verejnosti. Súčasťou dohody podľa Šeligu je, že sa urobí komunikačná kampaň. Verí, že návrh v júli prejde. Za dôležité považuje to, že existuje podpora pri očkovaní. Šeliga je rád, že parlamentom prešla očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus.

Buď zaočkujeme väčšinu, alebo nás postihne silná vlna

Po celom svete sa šíria nové varianty koronavírusu a je zrejmé, že Slovensko má ako spoločnosť dve možnosti, uviedla Veronika Remišová. "Buď bude zaočkovaná väčšina obyvateľov, alebo krajinu postihne nová silná vlna koronavírusu, ktorá by priniesla obrovské ekonomické a hlavne ľudské škody. Zdravotníci, deti, žiaci, izolovaní straší ľudia či zamestnanci, ktorých pracovné miesta epidémia ohrozuje, už na ďalšiu vlnu nemajú sily. O osude Slovenska tak rozhoduje každý jeden z nás," uviedla na sociálnej sieti.

"Preto je nepochopiteľné, že niektorí kolegovia z koalície spochybňujú opatrenia, ktoré odporúčajú tí najskúsenejší odborníci," uviedla s tým, že sa nerozhoduje o tom, či môže ísť počas pandémie každý slobodne na štadión alebo do reštaurácie. "Rozhoduje sa o tom, ako zabezpečiť, aby sme mali reštaurácie, školy a iné prevádzky otvorené aj na jeseň a v zime. Rozhoduje sa o tom, či bude naša spoločnosť môcť ako tak normálne fungovať," napísala. Ako spoločnosť podľa nej musíme zabezpečiť základné práva ľudí na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť alebo prácu. "A očkovanie je v dnešnej situácii jedinou cestou. Preto strana Za ľudí hlasovala za opatrenia na vláde a súhlasí s nimi," dodala.