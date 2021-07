Ďalšia vládna prestrelka: Dôvodom je OČKOVANIE! Lengvarský hovorí o dezinformácii, kollárovci zákon zablokovali

Vládou schválený návrh zákona, ktorý má len jeden odsek vyvolal poriadne pobúrenie. Jeden z koaličných partnerov rázne odmieta, aby sa táke niečo na Slovensku zaviedlo. Najprv sa hnutie Sme rodina vyjadrilo na sociálnej sieti. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že to nie je pravda a ide o dezinformáciu. Dnes sa Boris Kollár k téme vyjadrí opäť.

VIDEO Vyjadrenie Borisa Kollára k aktuálnej situácii

Kollárovci zablokovali vládny zákon

Sme rodina zablokovala zákon o preukazovaní testov a očkovania v prevádzkach. Boris Kollár tvrdí, že nechce vytvárať dve kategórie obyvateľstva. Kollár odmieta, aby si nezaočkovaní mali platiť testy zo svojho. "Mrzí ma, že vzniklo veľmi veľa dezinformácií pri snahe prijať zákon, ktorý mal byť dnes predložený v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente a hnutie Sme rodina ho zablokovalo," uviedol Kollár.

Odmieta, že by to Sme rodina robilo pre politický výtlak, ako aj ich označenia za antivaxerov. Deklaroval, že to robia pre ľudí, aby ešte viac nepolarizovali spoločnosť. "Hnutie Sme rodina nikdy nedovolí, aby sa robili dve kategórie občanov," poznamenal. "Posunuli sme to o mesiac, aby sme to upravili," povedal Kollár. Spolu s Pčolinským vyzvali ľudí na očkovanie. "Odmieta však, aby si nezaočkovaní tvrdo platili testy," povedal Pčolinský.

Strana SaS podľa neho presadzuje to, aby si ľudia za testy platili. "Ja som nepodľahol antivaxerským tlakom. Som zaočkovaný Pfizerom, aj moja rodina, moje staršie deti. Jedna z mojich dcér však povedala, že sa zaočkovať nikdy nedá a ja to rešpektuje, nebudem ju teraz dávať do druhej kategórie," uviedol.

Ministri za Sme rodina návrh zákona podporili

Ministri za Sme rodina návrh zákona o covid preukazoch podporili. "Ja nie som minister na vláde, my prijímame návrhy v parlamente," odpovedal Kollár na otázku, prečo tak urobili. Kollár hovorí, že by návrh podporili, ak by boli testy zadarmo a pandemická situácia by bola výrazne horšia.

Kollárovo rázne nie

K tzv. povinnému očkovaniu sa hnutie Sme rodina vyjadrilo deň po vláde. Narážalo tým na návrh zákona o ochrane verejného zdravia. Ten hovorí o tom, že vstup na hromadné podujatia, do podnikov či prevádzok môže byť podmienený tým, či človek je zaočkovaný, alebo nie. "Myslíme si, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 musí zostať na dobrovoľnej báze a každý sa pre neho musí rozhodnúť slobodne," uviedlo hnutie s tým, že to považujú za nátlak na ľudí.

Je to dezinformácia

Nie je pravda, že vláda chce povinné očkovanie proti koronavírusu. Ide o dezinformáciu, reagoval po zasadnutí koaličnej rady minister zdravotníctva. "Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude," povedal šéf rezortu zdravotníctva, pričom doplnil, že vyhlásenia o tom, že vláda chce povinne očkovať, sa nezakladajú na pravde.

VIDEO Lengvarský hovorí o dezinformácii, povinne sa na Slovensku očkovať nebude

Sme rodina podľahla tlaku antivaxerov

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš doplnil, že im je ľúto, že koaličný partner Sme rodina "začal zavádzať" a "podľahol tlaku antivaxerov". Zdôraznil, že Slovensko sa počas leta potrebuje pripraviť na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu. Dodal, že na aktuálnej koaličnej rade si vysvetľujú, že cieľom je zabrániť úmrtiam v nemocniciach a kolapsu zdravotníckeho systému.

Zbabelí populistickí politici

Tento problém zasiahol aj europoslankyňu a bývalú členku strany SaS Luciu Ďuriš Nicholsonovú. "Slovensko je plné zbabelých, nezodpovedných a populistických politikov, ktorých vesmír sa krúti okolo ich vlastných preferencii a vlastných politických kariér. To, čo bude s ľudmi a s krajinou, je im úprimne jedno," napísala na sociálnej sieti. Či sa podľa nej pozriete na vládu, mimo vlády, napravo, naľavo, "všade sú rovnako rovnakí panáci", ktori nie sú schopní byť zodpovední lídri a viesť krajinu na základe racionálnych politík.

"Kašlú na záchranu krajiny. Zachraňujú si vlastné politické zadky," myslí si. "Keď to človek sleduje z odstupu a dokáže porovnávať s politikmi v niektorých iných krajinách, je to veľmi smutný pohľad. V septembri to bude pre Slovensko veľmi smutné prebudenie," dodala europoslankyňa.

O čo ide?

Okrem opatrení vláda schválila aj návrh zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý obsahoval len jeden odsek. "Dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“ uvádza sa v materiáli. Budeme teda potrebovať do reštaurácii test? Áno, no nie teraz.

Na Slovensku zatiaľ nebudú platiť rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Platiť by to malo až pri zhoršenej situácii alebo po príchode tretej vlny. "Pripravili sme si právny základ na to, aby sme to mohli neskôr podľa potreby zaviesť," uviedol Lengvarský. Návrh zákona je podľa Lengvarského v poriadku, vyplynulo to z debaty s ministerkou spravodlivosti. V hre je nielen ochrana jednotlivca, ale najmä ochrana verejného zdravia.