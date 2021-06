Od pondelka platia nové pravidlá: Vláda schválila prísny COVID semafor! Slovensko prechádza do horšej fázy

BRATISLAVA - Vláda dnes rokuje primárne o nových pravidlách, ktoré majú platiť už od zajtra alebo v lepšom prípade od pondelka. Týkať sa majú zmeny režimu na hraniciach a vedieť by sme mali aj to, čo platí pre zaočkovaných, pre nezaočkovaných a pre pendlerov. Od pondelka však platí nové rozdelenie okresov a väčšina z nich je už vo fáze monitoringu, teda v tej najlepšej.

krízový štáb v pondelok odobril pravidlá, ktoré by mali platiť už od zajtra

vláda bude dnes informovať o schválených zmenách, ktoré sa budú týkať zmeny režimu na hraniciach a ďalších zmien v pravidlách pre zaočkovaných i nezaočkovaných či pendlerov

štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus načrtol niektoré zo zmien

od pondelka platí nové rozdelenie okresov

NAŽIVO Vladimír Lengvarský informuje o nových opatreniach spolu s Martinom Klusom a hlavným hygienikom

Aktualizované 16:34 "V pláne je rozšírenie covid automatu tak, aby priniesol väčšie výhody pre zaočkovaných," informoval epidemiológ IZA Martin Pavelka. Priblížil, že sa diskutuje o tom, že nezaočkovaní budú napríklad potrebovať test na návštevu reštaurácie, krčmy, fitnescentra, hromadného podujatia či na ubytovanie v hoteli. Zaočkovaní nie.

Aktualizované 16:33 Prejdeme na systém testovania, aby motivoval k očkovaniu. Všetky testy, ktoré boli doteraz hradené štátom, tak aj zostávajú. "Všetky ostatné - napríklad podujatia, kde je potrebný PCR test, budú očkovaným hradené štátom," povedal Lengvarský.

Aktualizované 16:24 Máme približne 900-tisíc ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí ešte neboli zaočkovaní a hrozí im vážnejší priebeh covidu, upozornil Mišík.

Aktualizované 16:23 "Je to jedna z ciest, ktorá by mala viesť k vyššej zaočkovanosti," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o novom cestovateľskom semafore. Ďalšie cesty sú napríklad očkovanie u všeobecných lekárov, doteraz sa ich chce zapojiť 290.

Aktualizované 16:22 Epidemiologická situácia sa na Slovensku zlepšuje. Už dva milióny Slovákov a Sloveniek už dastalo aspoň prvú dávku vakcíny, čo je 36 percent populácie, hovorí Mišík. V tomto týždni sa primárne podávala druhá dávka. Celkovo ju už dostalo viac ako 1,5 milióna ľudí.

Aktualizované 16:16 "Nebudeme si klamať, je to motivácia na to, aby sa nechalo zaočkovať čo najviac ľudí," uviedol Klus. "Nemá zmysel chodiť okolo horúcej kaše."

Aktualizované 16:14 Deti medzi 12 až 18 rokov by mali byť po 9. auguste zaočkované, ak sa budú chcieť vyhnúť karanténe, dovtedy sa na nich pozerá ako na sprevádzajúcu osobu. Na deti do 12 rokov sa bude pozerať ako na ich sprevádzajúcu osobu. "Ak napríklad rodič nebude zaočkovaný, bude s ním dieťa v karanténe," priblížil Klus.

Aktualizované 16:13 Povinná karanténa po príchode na Slovensku sa pre nezaočkovaných po absolvovaní PCR testu s negatívnym výsledkom skracuje zo 7 na 5 dní.

Aktualizované 16:12 Ak má osoba vážne zdravotné dôvody, kvôli ktorým sa nemôže dať očkovať, budú na to prihliadať. Výnimka bude platiť aj pre tehotné ženy.

Aktualizované 16:09 Od 9. júla do 9. augusta bude prechodné obdobie, a teda výnimky platiť pre pendleriov, ľudí zaočkovaných prvou dávkou a deti od 12 do 18 rokov."Pendleri sú citlivá záležitosť. Majú čas sa správne rozhodnúť." Rozlišovanie na zelené, červené a čierne krajiny sa ruší, má to len odporúčací charakter.

Aktualizované 16:08 Ľudia sa budú deliť na zaočkovaných a nezaočkovaných. "Viem, že sa to nebude mnohým páčiť. Očkovanie je aj naďalej dobrovoľné, je to voľba. A s voľbou prichádza aj zodpovednosť," uviedol.

Aktualizované 16:07 Štátny tajomník Martin Klus uviedol, že do systému eHranice sa za mesiac prihlásilo len 17-tisíc ľudí. "S hrôzou som to zistil," uviedol.

Aktualizované 15:59 Vláda schválila prechod do oranžovej farby na základe požiadavky ministra zdravotníctva. "Nie je to len na základe epidemiologickej situácia na Slovensku. Ohrozením je delta variant, ktorý mže prísť k nám z iných krajín. Reagujeme aj na vývoj epidemiologickej situácie v zahraničí," doda.

Aktualizované 15:57 Slovensko prejde od budúceho týždňa zo zelenej do oranžovej fázy. "Niektoré hraničné sa uzavrú," uviedol minister vnútra Mikulec. Zintenzívnia sa aj kontroly. Policajti sú na to pripravení technicky, majú zariadenia na kontrolu QR kódy. "Technických zariadení bude tisíc, momentálne je distribuovaných okolo 300," povedal.

Aktualizované 12:19 Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, takzvaný GreenPass. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Rozhodol o tom v stredu vládny kabinet, ktorý schválil návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vláda zároveň schválila návrh prijať ho v skrátenom legislatívnom konaní.

Štát považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mali slobodnejší a bezbariérovejší prístup k využívaniu svojich základných práv a slobôd. Dobrovoľná vakcinácia tak má byť zohľadnená pri prijímaní protipandemických opatrení. "Znamená to viac slobody napríklad pri vstupe do prevádzok, keďže riziko ohrozenia životov a zdravia tretích osôb je pri týchto zákazníkoch (osobách) nízke," skonštatovalo ministerstvo zdravotníctva v predkladacej správe.

Aktualizované 11:52 Vláda schválila nový prísny COVID semafor

Plne zaočkovaní budú mať výhody, nezaočkované osoby a deti majú prísnejšie pravidlá. V niektorých prípadoch platí aj prechodné obdobie.

Aktualizované 11:50 Rozdelenie krajín bude po novom už iné. "Zoznam rizikových krajín zverejní MZ a MZV každý týždeň po konzultácií s Konzíliom odborníkov. MZ, MZV a Konzílium odborníkov budú odporúčať ľuďom do týchto krajín necestovať. Kontrola importov z týchto krajín je však prakticky nevykonateľná, ak cestujúci priletia na letisko inej členskej krajiny EÚ a tranzitujú cez ňu na Slovensko," píše sa v materiáli.

"Je preto kriticky dôležité zabezpečiť na slovenských hraniciach kontrolu očkovacieho statusu cestujúcich, keďže toto je jediná kontrola, ktorá sa dá prakticky zabezpečiť, a ktorá vytvára reálnu ochrannú bariéru pred týmito krajinami," píše sa ďalej.

Aktualizované 11:40 Minister práce Milan Krajinak počas rokovania vlády.

Nové rozdelenie okresov

Vláda dnes schválila nové rozdelenie okresov. Prvý júlový týždeň tak prejde väčšina okresov na Slovensku do zelenej farby, teda do fázy monitoringu, kde platia minimálne opatrenia. Žlté s mierne prísnejšími opatreniami budú napríklad Bratislava či Žilina. V zelenej farbe bude 46 okresov a 33 ešte ostáva v žltej, kde sú trochu prísnejšie, ale stále veľmi mierne opatrenia. Žiadny okres nie je v oranžovej farbe.

Prvý stupeň ostražitosti (žltá farba) - okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senec, okres Senica,okres Skalica,okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Turčianske Teplice, okresTvrdošín, okres Vranov nad Topľou a okres Žilina.

Monitoring (zelená farba) - okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Michalovce,okres Myjava, okres Nitra,okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov,okres Revúca, okres Sabinov, okres Šaľa,okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce a okres Zvolen.

Krízový štáb schválil opatrenia, no neprezradil ich

Krízový štáb v pondelok prioritne riešil delta variant. Premiér Eduard Heger vtedy povedal, že sa musíme vyhnúť zopakovaniu druhej vlny na Slovensku, ktorá bola extrémne silná. "Je dobré urobiť preventívne opatrenia na to, aby sme sa ochránili. Jednou z oblastí, kde Slovensko zaostáva, je očkovanie, tam musíme pridať," uviedol.

Na krízovom štábe schválili opatrenia, no konkretizovať ich nechceli. Na Slovensku máme v súčasnosti niekoľko prípadov delta mutácie, no zatiaľ nedochádza k jeho šíreniu a pandemická situácia v krajine sa naďalej zlepšuje. Ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu by podľa infektológa Vladimíra Krčméryho mohla prísť v auguste s príchodom dovolenkárov zo zahraničia. Očakáva, že naspäť do normálnej situácie by sa Slovensko mohlo dostať v septembri či októbri.

Predpokladá, že krajina bude lepšie pripravená. Myslí si, že tretia vlna bude mať podobu „tlejúcej choroby“. Pripustil, že plošné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je predmetom debát. "Má to svoju logiku, ale naráža to na vyjadrenia, ktoré máme z ministerstva spravodlivosti a z Ústavného súdu SR, kde je možné akékoľvek, či už povinné testovanie alebo povinné očkovanie zaviesť len vtedy, ak by bol určitý stupeň výnimočného stavu," povedal.