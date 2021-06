Opatrenia schválené, no krízový štáb ich neprezradil: Predstavia ich až po vláde! Premiér hovoril o scenároch

BRATISLAVA - Dnes opäť zasadá krízový štáb. Hovoriť sa bude o situácia okolo šírenia delta variantu, ale aj o kontrolách na hraniciach, ktoré už v istom režime začali oddnes. Premiér však upozornil, že dnes je to interná debata, platiť bude až to, čo v stredu schváli vláda.

Krízový štáb by mal dnes rozhodnúť o nových opatreniach. Týkať by sa mali najmä kontrol na hraniciach a podmienok cestovania do okolitých štátov. Výhody pre zaočkovaných sa budú podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského preberať na koaličnej rade.

Aktualizované 17:30 Na krízovom štábe schválili opatrenia, no konkretizovať ich nechcú. Predložia ich až po schválení vládou vo štvrtok.

Aktualizované 17:29 Na Slovensku potvrdili ďalšie dva prípady delta variantu nového koronavírusu. Zistili ich sekvenáciou. Osoby mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli očkované. Po rokovaní ústredného krízového štábu to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zároveň potvrdil, že na Slovensku zatiaľ nedochádza k šíreniu delta variantu a pandemická situácia v krajine sa naďalej zlepšuje.

Aktualizované 15:10 Zároveň hovorí o ľuďoch, ktorí majú právo nebyť infikovaný. Krčméry však uviedol, že téma povinného očkovania dospelých je logická, ale nie je populárna. Predpokladá však, že by sa mali určité skupiny obyvateľov očkovať. Myslí si, že benefit pre nich bude väčší ako námietky oponentov.

Aktualizované 15:07 Predpokladá, že krajina bude lepšie pripravená. Myslí si, že tretia vlna bude mať podobu „tlejúcej choroby“. Pripustil, že plošné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je predmetom debát. "Má to svoju logiku, ale naráža to na vyjadrenia, ktoré máme z ministerstva spravodlivosti a z Ústavného súdu SR, kde je možné akékoľvek, či už povinné testovanie alebo povinné očkovanie zaviesť len vtedy, ak by bol určitý stupeň výnimočného stavu," povedal.

Aktualizované 15:05 Ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu by podľa infektológa Vladimíra Krčméryho mohla prísť v auguste s príchodom dovolenkárov zo zahraničia. Očakáva, že naspäť do normálnej situácie by sa Slovensko mohlo dostať v septembri či októbri. Povedal to v pondelok počas rokovania krízového štábu.

Definitívu schváli až vláda

Krízový štáb bude prioritne riešiť delta variant, povedal pri príchode premiér Eduard Heger s tým, že sa musíme vyhnúť zopakovaniu druhej vlny na Slovensku, ktorá bola extrémne silná. "Je dobré urobiť preventívne opatrenia na to, aby sme sa ochránili. Jednou z oblastí, kde Slovensko zaostáva, je očkovanie, tam musíme pridať," uviedol. Dnes však prebehne len interná debata, netreba robiť závery. "Definitívu musí aj tak schváliť vláda na najbližšom zasadnutí," povedal s tým, že závery krízového štábu nie sú definitívne.

Najsilnejšou zbraňou je očkovanie

Podľa Hegera Slovensko je jednou s mála krajín, ktorá sa pripravuje takto dopredu. Zdôraznil, že majú v prípade tretej vlny pripravené viaceré scenáre a protokoly. "My sme pripravení z hľadiska operatívy. Dôležité je namiešať kokteil opatrení. Len na to treba mať dáta," povedal. "Najsilnejšou zbraňou, ktorú máme, je očkovanie," hovorí Heger.

"Je potrebné, aby sme v tomto pridali, pretože vidíme, že toto je samotná odpoveď proti delte alebo ktorémukoľvek variantu," povedal v pondelok. Povinné plošné očkovanie obyvateľstva však vylúčil s tým, že diskusia bude o tom, či to bude možné v niektorých segmentoch. Hovoriť sa však bude podľa jeho slov o očkovaní niektorých vybraných skupín, ako napríklad obyvateľov domovov sociálnych služieb.

Dôležitá je registrácia

Heger považuje za správne, aby sa kontrolovali ľudia na hraniciach. Pripomína, že dôležité je zaregistrovať sa cez eHranicu. Vysvetlil, že tak ich vedia lepšie trasovať. "To nie je žiaden trest, to nie je žiaden hendikep. Práve naopak, potrebujeme si pomáhať, aby sme vedeli, kto s kým a kedy bol v kontakte a aby sme podľa toho vedeli zaviesť karanténu," doplnil s tým, že vyzýva ľudí, aby v otázke zdravia nepodvádzali. Heger odmieta represiu, je skôr za spoluprácu. Takýto odkaz poslal v súvislosti s možnosťou zisťovania návštevy krajín od mobilných operátorov.

Režim na hraniciach musí byť jasný

Štátny tajomník Martin Klus uviedol, že dnes bude musieť byť jasný režim na hraniciach. "Nepripúšťam si možnosť, že by to bolo neskôr," povedal. "Musíme sa poradiť o nejakom systémovom riešení, ktoré búra neistotu pre ľudí, ktorí si plánujú dovolenku," uviedol Klus. Bez aspoň priebežných kontrol na hraniciach nie je COVID automat podľa Klusa účinný.

"Ak to myslíme s kontrolou vážne, tak musíme urobiť viac ako to, že dnes si niektorí ľudia dávajú vedieť, na ktorom prechode sa kontroluje a na ktorom nie," hovorí Klus. Minister vnútra Roman Mikulec verí, že dnes sa na krízovom štábe posunú ďalej.

COVID automat na hranice

Slovensko má nastavený COVID automat na hranice, sú určené podmienky, aké hraničné priechody budú otvorené a koľko hodín ich bude nutné strážiť. Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu v Bratislave to vyhlásil policajný prezident Peter Kovařík. Deklaruje, že polícia je pripravená kontrolovať hranice aj nepretržite, všetko však záleží od pandemickej situácie a rozhodnutia epidemiológov.

"My už máme nastavený covid automat na hranice," povedal šéf polície Peter Kovařík s tým, že čakajú na rozhodnutie epidemiológov. Nastavený je od najmenšieho kontrolného mechanizmu až po najprísnejší, čo znamená kontroly 24 hodín sedem dní v týždni. "Máme určené hraničné prechody, ktoré budú otvorené (v zelenom, oranžovom a červenom pásme), kde budeme aký počet hodín strážiť."

V zelenom pásme je kontrola jemnejšia

Momentálne sme v zelenom pásme, čo znamená päť hdoín cez deň a tri hodiny v noci kontrolu. "Naviac máme dve hodiny v aktívnej kontrole, kedy kontrolujeme každé jedno auto, tieto časy sa posúvajú tak, aby sa nevytváral stereotyp a ľudia neobchádzali hranice," povedal. Kontroly sú podľa jeho slov nastavené inak pre veľké a odlišne pre malé hraničné priechody. Ako tvrdí, kontroly na letiskách sú štandardné pri všetkých príletoch lietadiel na územie SR.

Policajný prezident chce na rokovaní ústredného krízového štábu diskutovať o tom, aby polícia mala najaktuálnejšie dáta o osobe, ktorá prekračuje hranicu. "Ak chceme byť efektívni pri kontrolách na hraniciach, potrebujeme vedieť, odkiaľ osoby prichádzajú. Je to dôležité preto, aby sme nerobili len kontrolu papierov," spresnil Kovařík.

Či bude na hraniciach onedlho platiť najprísnejší režim kontroly, vylúčiť nevie. Požiadavka na to musí podľa neho prísť zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. "Nebude to záležať od polície, ale od vývoja pandemickej situácie v Európskej únii i v iných štátoch, prípadne na Slovensku," povedal. Ak sa bude musieť zaviesť najťažší režim, policajný šéf avizuje uzatvorenie časti hraničných priechodov.