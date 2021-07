Pendleri hrozia ďalšou blokádou, režim na hraniciach je v ohrození: Odkaz z ministerstva vás prekvapí!

Od pondelka 5. júla je Slovensko v takzvanej II. fáze. V súvislosti s tým sú zavedené intenzívne kontroly pri vstupe do krajiny. Súčasne došlo aj k zatvoreniu niektorých menších hraničných priechodov. Od piatka by sa mal režim ešte pritvrdiť.

Novinky na hraniciach však spustili vlnu nevôle. Naj vážnejšia situácia bola včera v Rajke. Nahnevaný dav hraničný priechod s Maďarskom úplne zablokoval. Polícia dokonca vyzývala vodičov, aby sa mu úplne vyh li a ak môžu, zvoli li si radšej inú alternatívu. Kolóny sa začali rozpúšťať až okolo desiatej hodiny večer. Podľa informácií, ktoré začali medzi podporovateľmi protestu kolovať na sociálnych sieťach, je za tým prísľub , že do piatku sa uskutoční stretnutie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO ) a ďalších kompetentných so zástupcami obyvateľov z prihraničných obcí o podmienkach vstupu na územie Slovenskej republiky. "Ak sa plánované podmienky do piatka nezmenia, protestujúci plánujú v piatok od 8,00 zablokovať oba hraničné priechody v Rajke a to v oboch smeroch," avizovali protestujúci.

Rezort zdravotníctva sa však k stretnutia nevyjadril a veci vidí inak, ako nespokojní pohraničiari. Podľa ministerstva bude pre nich situácia od 9. júla jednoduchšia. „Očkovaní nemajú povinnosť testovania. Zároveň po novom podľa stanovenej vyhlášky sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky, pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní,“ uviedla pre Topky.sk hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

„ Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je zároveň možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín,“ doplnila. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Tí, Slováci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 kilometrov v prihraničných oblastiach susedného štátu od otvoreného hraničného priechodu, no nie sú zaočkovaní, musia predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní.

Tieto hraničné priechody sú od 5. júla zatvorené:

Rakúsko:

Bratislava (Kopčianska ulica) – Kittsee.

Česko:

Čadca - Milošová – Šance,

Červený Kameň - Nedašova Lhota,

Horné Srnie – Brumov - Bylnice,

Nová Bošáca – Březová,

Moravské Lieskové – Strání,

Vrbovce – Velká nad Veličkou,

Skalica – Sudoměřice,

Brodské – Lanžhot,

cestné prejazdy Kohútka, Drietoma - časť Liešna, Stará Myjava, Kykula, Predpoloma Javorina.

Poľsko:

Palota – Radoszyce,

Nižná Polianka – Ožena,

Becherov – Konieczna,

Kurov – Muszynka,

Čirč – Leluchów,

Lysá nad Dunajcom – Niedzica,

Tatranská Javorina - Lysa Poľana,

Suchá Hora – Chocholów,

Bobrov – Winiarczykówka,

Novoť – Ujsoly.

Maďarsko:

Veľký Kamenec – Pácin,

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely,

Skároš – Holloháza,

Domica – Aggtelek,

Tachty – Cered,

Kalonda – Ipolytarnóc.