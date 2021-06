Klus o nových PRAVIDLÁCH: Zaočkovaní sa vyhnú testu aj karanténe! Platiť budú výnimky i prechodné obdobia

BRATISLAVA - Vláda by dnes mala konečne oznámiť, aké opatrenia budú platiť na hraniciach, aké budú kontroly, aké pravidlá platia pre zaočkovaných či aké pre nezaočkovaných. Krízový štáb odobril niektoré z opatrení už v pondelok, no predstaviť ich nechceli a to napriek tomu, že niektoré z pravidiel budú zrejme platiť už od zajtra.

Situácia sa síce na Slovensku zlepšuje, no značne ju komplikuje šírenie delta variantu, mutácie, ktorá sa šíri oveľa rýchlejšie, ako ostatné. Tento variant ovplyvnil aj cestovanie počas dovolenkového obdobia. Napriek tomu, že prázdniny začínajú už zajtra a s nimi by mal začať aj nový režim, nič konkrétne stále nevieme.

Zaočkovaní bez karantény a testu

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus v utorok informoval o šiestich hlavných bodoch, od ktorých sa bude odvíjať konečné slovo vlády na zajtrajšom rokovaní. Hlavným dôvodom týchto opatrení je, aby sa predišlo tzv. dieram na hraniciach, ktoré spôsobili problém počas druhej vlny. "Naším cieľom je čím skôr nájsť systémové riešenie, ktoré odbúra neistotu ľudí, ktorí si chcú naplánovať dovolenky. Otvorene sme sa preto rozprávali o tom, že bez permanentných tzv. zdravotných kontrol na hraniciach nebude možné skontrolovať, z akých krajín ľudia na Slovensko reálne prichádzajú," napísal Klus.

Zdroj: SITA/Gyorgy Varga/MTI via AP

"Prísnejší kontrolný režim na hraniciach je preto jedna z vážnych alternatív. Inšpiráciou môže byť aj susedné Rakúsko, kde polícii dodnes aktívne vypomáhajú s kontrolou aj vojaci," dodal k hlavnému bodu debát.

Režim na hraniciach sa musí zmeniť

Ďalším problémom je to, ako nastaviť režim tak, aby to nefungovali tak ako v súčasnosti. "Mnohí ľudia si totiž dnes navzájom dávajú vedieť, na ktorých hraniciach sa kontroluje a na ktorých nie. Obchádzajú systém, a to je vzhľadom na riziká spojené s delta variantom koronavírusu nezodpovedné a neprípustné!" uviedol Klus a vyzval ľudí, aby to nerobili.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Prechádzame na individuálny systém

Zaočkovaní ľudia sa podľa návrhu Ústredného krízového štábu vyhnú domácej karanténe aj testovaniu. "Inými slovami – z tzv. teritoriálneho princípu, ktorý rozdeľoval krajiny na zelené, červené a čierne, prechádzame do tzv. individuálneho (teda uniformného) systému. Ten nebude rozlišovať, odkiaľ človek prichádza, ale či je človek prichádzajúci na Slovensko zaočkovaný (oboma dávkami) alebo nie je zaočkovaný," napísal Klus.

Zdroj: Getty Images

"Očkovaní už nebudú musieť ísť do karantény. Každý, kto bude prichádzať ako zaočkovaný naspäť na Slovensko, bude automaticky uvoľnený z karantény aj z testovania, pretože sa vie preukázať európskym alebo národným covid certifikátom," dodal Klus s tým, že aj takto chcú motivovať tých, ktorí váhajú s očkovaním alebo sa ešte očkovať nedali.

"Dnes už je vedecky dokázané, že zaočkovaní sú ďaleko menšími prenášačmi koronavírusu a najmä ich priebeh ochorenia je ďaleko menej nebezpečný, ako u nezaočkovaných osôb. Ak by sa teda aj niekto zaočkovaný nakazil v zahraničí a prišiel by späť na Slovensko, tak okrem toho, že je u neho oveľa menšia pravdepodobnosť prenosu na ďalšiu osobu, tak klinické následky, vrátane hospitalizácie, sú oveľa menej komplikované," skonštatoval štátny tajomník.

Platiť budú výnimky či prechodné obdobia

V rámci nových opatrení však budú platiť aj nejaké výnimky či prechodné obdobia. "Dôležitou témou sú aj deti od 12 do 18 rokov. Tie by mohli mať prechodné obdobie na očkovanie niekoľko týždňov, počas ktorých sa im odporúča zaočkovať sa. Na deti pod 12 rokov by sa malo prihliadať cez rodičov resp. tzv. sprevádzajúcu osobu," napísal Klus. Ak sú zaočkovaní, tak sa deti zrejme nebudú musieť registrovať. "Ak rodičia zaočkovaní nebudú, na dieťa sa bude takisto vzťahovať domáca karanténa," uviedol Klus.

V diskusii sa hovorilo aj o tých, ktorí sa z objektívnych zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať a o tzv. pendleroch, ktorí hranice prechádzajú každý deň. "Samozrejme, pri zachovaní ochrany verejného zdravia. Viem si predstaviť pri tejto skupine ľudí pravidelné bezplatné testovania na COVID-19, tak, ako to bolo v predchádzajúcom období. S tým súvisí aj diskusia o dostupnejšom RT-PCR testovaní pre občanov, keďže antigénovému testovaniu do istej miery zrejme „odzvonilo“," dodal na adresu tejto skupiny s tým, že ďalšie detaily zverejniť v súčasnosti nemôže. Definitívne slovo bude mať vláda po stredajšom rokovaní. Pravidlá by mali začať platiť od 1. júla, resp. od pondelka 5. júla.