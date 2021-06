COVID pas, certifikáty či SMS: Ďalší chaos sprevádzajú aj dobré správy! Digitálny preukaz získate aj takto

Od soboty začali ľudia dostávať prvé digitálne COVID preukazy EÚ. NCZI odštartovali spracúvanie 3,2 milióna záznamov o vakcinácii, cez 200-tisíc záznamov o prekonaní koronavírusu a takmer 50-tisíc PCR testov. Všetky tieto údaje vrátane certifikátu by mali byť súčasťou GreenPassu ako u nás nazývame COVID pas. Kedy ho spustia, to zatiaľ nie je známe. K digitálnemu preukazu by dnes mali byť známe detaily. Ako to bude fungovať na hraniciach a kto bude preukazy kontrolovať, takisto stále nevieme.

Ako to teda je?

Aj pri týchto digitálnych preukazoch nastal chaos, na ktorý sme si už takpovedia u nás zvykli. O tento digitálny preukaz by ste totiž mali požiadať na stránke korona.gov.sk. "Digitálny COVID preukaz EÚ je potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Môžete ho potrebovať napríklad za účelom pobytu v zahraničí alebo využívania služieb na Slovensku, absolvovania letných táborov a podobne," uvádza sa na stránke.

Niektorým však prišiel automaticky, niektorí si oň požiadali, niektorí si stiahli aplikáciu zdravotnej poisťovne a zrejme každému postupne príde SMS. Ako to teda je a ako máte postupovať?

Digitálny COVID preukaz EÚ

Najjednoduchšie to majú tí, ktorí pred 26. júnom požiadali o vydanie dočasného certifikátu. Tým od soboty začali do e-mailových schránok chodiť digitálne preukazy automaticky . Rovnako všetkým tým, ktorí už držiteľmi dočasných papierových potvrdení sú.

Ďalšou možnosťou je požiadať o tento certifikát prostredníctvom dobre známej stránky korona.gov.sk. Pri žiadosti budete potrebovať niekoľko údajov - číslo mobilného telefónu,

COVID-19-PASS a rok narodenia.

Prečo mi chodí SMS, aj keď som o nič nepožiadal

Tu sa dostávame k SMS-kám, ktoré ľuďom začali chodiť. Mnohých to možno zmiatlo, pretože im prišla napriek tomu, že o nič nepožiadali. NCZI pre Topky uviedlo, že číslo COVID-19-PASSOV opätovne zaslalo preto, aby občanom zjednodušilo situáciu. "Nemusia ich vyhľadávať vo svojich mailoch, SMS. COVID-19-PASS je deväťmiestny alfanumerický identifikátor, ktorý slúži na identifikáciu osôb v systéme Moje ezdravie, kde sú všetky dáta o testovaní či vakcinácii. Slúži na identifikáciu osôb pri žiadosti o vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ," uviedla hovorkyňa NCZI Diana Dúhová.

Ako funguje aplikácia zdravotnej poisťovne?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že digitálne preukazy sa budú vyskytovať aj v prvej aplikácii. "Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne ho postupne majú vďaka aplikácii poisťovne od dnešného dňa k dispozícii. Poistenci ďalších poisťovní budú mať túto možnosť prostredníctvom svojich aplikácii takisto v najbližších dňoch," uviedol šéf rezortu.

Vyskúšali sme preto, ako funguje aplikácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Po jej nainštalovaní a zadaní potrebných údajov bola už v aplikácii kolónka "Osvedčenie COVID EÚ". Bola však prázdna. Aplikácia mala občas problém a padala, nápor sa zrejme krátko po oznámení rezortu zdravotníctva zrejme zvýšil. K dispozícii sú informácie o očkovaní, testovaní a prekonaní ochorenia, v ktorých sa však po jej stiahnutí zatiaľ nič nenachádzalo.

Musím žiadať o preukaz, ak ho mám v aplikácii?

O necelé dva dni sa však medzi osvedčeniami objavil QR kód aj rovnako aj digitálny preukaz na stiahnutie napriek tomu, že sme o nič nepožiadali. O pár hodín prišla SMS s osobným čislom COVID passu. Je teda tento preukaz v aplikácii plne platný alebo oň treba žiadať aj osobitne na stránke korona.gov.sk? Odpoveď je jednoduchá. Netreba. Ak ste si stiahli a sfunkčnili aplikáciu, stačí počkať a preukaz spolu s ďalšími údajmi máte pohodlne v mobile. Informáciu potvrdilo NCZI.

Vo veci sme oslovili aj ministerstvo vnútra, no zatiaľ neodpovedali.

Testovanie a prekonaný koronavírus

Čo sa týka údajov o testovaní a prekonaní koronavírusu, o tie si budete môcť požiadať od štvrtka 1. júla. Zrejme rovnako to bude aj v prípady aplikácie. "Funkcionality budú pribúdať postupne," uviedlo NCZI. Systém bude podľa slov Lengvarského okrem očkovania schopný riešiť aj PCR testovanie, ktoré sa ukladá v systéme ezdravie. "Pokiaľ testovaný bol pozitívny, automaticky systém generuje, že je 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19," povedal Lengvarský. Teda to bude podľa jeho slov aj potvrdenie o prekonaní ochorenia.

"PCR testovanie je vyriešené, bude fungovať k dátumu, ktorý sme sľúbili. Jediné, na čo využijeme prechodné obdobie, bude antigénové testovanie, ktoré bude sfunkčnené do 9. júla. Musia nabehnúť nové testovacie miesta, ktoré budú musieť byť zapojené do toho celého. Ale keďže platnosť antigénového testu je len 72 hodín vo väčšine krajín, tam ten problém nie je taký veľký," dodal.

Preukaz si uchovajte v mobile

Tí, ktorí sú poistencami zdravotných poisťovní Union a Dôvera, budú mať takisto k dispozícii aplikáciu. Predstavená by mala byť v najbližších dňoch. "Certifikát o očkovaní proti COVID-19, budú mať naši poistenci v mobilnej aplikácii od platnosti zákona, pravdepodobne od 1. júla 2021," uviedol pre Topky hovorca Dôvery Matej Štepiansky. V aplikácii bude takisto QR kód a preukaz vo forme .pdf. "Digitálny COVID preukaz EÚ si budú môcť poistenci stiahnuť vo forme PDF do svojho mobilu a mať ho takto k dispozícii stále so sebou aj na miestach, kde nemajú online prístup k dátam – napr. v zahraničí," povedal. Prípadne si môžu odfotiť do pamäte mobilu certifikát zobrazený v mobilnej aplikácii vo forme QR kódu.

Aj Štepiansky uviedol, že Digitálny preukaz bude platiť a netreba oň žiadať osobitne cez stránku. Treba však dávať pozor na jednu vec. "V prípade, že poistenec v mobilnej aplikácii neuvidí svoj Digitálny covid preukaz EÚ, resp. má na ňom uvedené chybné údaje, je potrebné, aby kontaktoval priamo NCZI, ktoré za vydávanie certifikátov zodpovedá," upozornil Štepiansky. Ďalšie informácie o testovaní a prekonaní koronavírusu budú pridávané postupne. "V zdravotnej poisťovni sme na nápor na mobilnú aplikáciu pripravení," dodal.

Kedy budeme mať GreenPass?

Zatiaľ nikto nevie. Na stránke korona.gov.sk je však uvedené, že po 1. júli si budete môcť aplikáciu stiahnuť. Zrejme tomu tak nebude, keďže rezort nepredstavil žiadne detaily. Aplikácia GreenPass zatiaľ ešte nie je dostupná napriek tomu, že minister zdravotníctva počas hodiny otázok v parlamente uviedol, že tzv. green pass spustia už skôr, ako je sľubovaný termín, a to od 26. júna.

Malo by ísť o jednoduchú mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje mať všetky digitálne preukazy (aj celej rodiny) uložené na jednom mieste. Kedykoľvek aj mimo dostupného internetu je možné sa nimi preukázať. "Do aplikácie GreenPass je možné uložiť len Digitálne COVID preukazy EÚ. Dočasné očkovacie certifikáty (vydávané doteraz) nespĺňajú parametre Digitálneho preukazu EÚ. Tieto certifikáty nie je možné do tejto aplikácie uložiť," píše sa na stránke. Bližšie informácie nájdete na stránke korona.gov.sk v časti Informácie o digitálnom preukaze.