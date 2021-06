Sulík ku konfliktu Matoviča s vlastnou ministerkou: Ja byť Kolíkovou, už podávam trestné oznámenie!

Richard Sulík prekvapil vo vysielaní.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - Situácia v koalícii je síce podľa jej vlastných členov pomerne stabilná a všetci podľa očakávania stoja za premiérom Eduardom Hegerom, no zvnútra to až tak ružovo nevyzerá. Svoj podiel má na tom aj vicepremiér pre ekonomiku Richard Sulík (SaS), ktorý prezradil svoje osobné postoje a kroky, ktoré by urobil, ak by bol Máriou Kolíkovou a expremiér Igor Matovič ju nazval podvodníčkou. Hovorí, že by mala podať trestné oznámenie!