Obvinenia zo štátnej korupcie pri zákazke Slovenskej pošty za milióny eur! Premiér sa bráni

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa ohradil voči tvrdeniu poslancov Smeru-SD o tom, že by spoločnosť Lama SK dostala "obriu" štátnu zákazku zo Slovenskej pošty a že by tak išlo o "štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí".

Hegerovu odpoveď počas štvrtkovej hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR predniesol vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Otázku položil poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD), identickú otázku položilo ďalších sedem poslancov Smeru-SD. Heger uviedol, že spoločnosť Lama SK splnila podmienky, pričom štátne inštitúcie nemôžu podľa neho vyhadzovať firmy z verejných obstarávaní.

Zadávateľ zákazky v priebehu procesu verejného obstarávania môže podľa premiéra vychádzať len z aktuálneho stavu splnenia alebo neplnenia zákonných podmienok zo strany účastníkov súťaže. "Podľa mojich informácií spoločnosť Lama SK vo verejnej súťaži Slovenskej pošty splnila všetky zákonom stanovené podmienky a ponúkla najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach súťaže," skonštatoval premiér v stanovisku, ktoré uviedol Matovič. Cena bola podľa Hegera vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie, čo bolo jediné hodnotiace kritérium vo verejnej súťaži.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Pošta ani iný obstarávateľ nie je oprávnený spochybňovať rozhodnutie súdu o zápise do Registra partnerov verejného sektora. Ak má byť obstarávanie vykonané podľa zákona, potom pošta či iný subjekt nemôže rozhodnúť o vylúčení či neakceptovaní úspešného uchádzača, ktorý splnil všetky zákonom stanovené podmienky, na základe medializovaných informácií a nemôže do procesu vnášať svoj súkromný či subjektívny názor," podotkol premiér.

Štátne inštitúcie musia podľa premiéra postupovať podľa zákona, nemôžu vyhadzovať firmy z verejných obstarávaní. "Veľmi jasne si uvedomujem morálny či etický rozmer, morálne či dokonca trestnoprávne podozrenia o komkoľvek ale nie sú kritériami na zrušenie verejného obstarávania," doplnil Heger.

K tejto otázke vystúpil aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Hovoril o tom, že sa konala obchodná súťaž, kde dala spoločnosť Lama SK najnižšiu ponuku. Vylučuje, že by to mohlo mať súvis s nejakou inou dohodu a že by to mohlo mať súvis s určitými výpoveďami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tvrdé obvinenie Smeru

Opozičný Smer-SD avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce od Slovenskej pošty žiadať odstúpenie od zákazky pre spoločnosť Lama SK. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico. Hovorí, že na spoločnosť je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Vláda sa teda podľa Smeru-SD mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Ak sa nepodarí otvoriť program schôdze, Smer-SD chce iniciovať odvolávanie niektorého člena vlády.