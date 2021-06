PRIESKUM Zúčastnili by sa Slováci referenda o predčasných voľbách? Pozrite sa na tie výsledky!

BRATISLAVA - Referendum o predčasných voľbách je stále horúcou témou, ktorá rozdeľuje politickú scénu a pre ktorú už padlo nejedno tvrdé slovo. Momentálne sa čaká na odpoveď Ústavného súdu na otázku, či by bolo konanie takéhoto referenda v súlade s Ústavou SR. Odpoveď chce poznať prezidentka Zuzana Čaputová. Petícia za vypísanie referenda dosiahla vyše 520-tisíc platných podpisov. Koľko voličov by sa ho však skutočne zúčastnilo? Aj na to odpovedá aktuálny prieskum.

Exkluzívny prieskum urobila pre televíznu reláciu Na telo agentúra Focus. Ak by sa v najbližších mesiacoch konalo referendum o predčasných voľbách, na 90 až 100 percent by sa ho zúčastnila tretina Slovákov. Ak by prišli aj všetci, ktorí sú mu skôr naklonení, účasť by bola 52,9 percenta. Opačný pohľad zase napovedá, že na referendum by určite neprišlo 17,4 percenta opýtaných, skôr neprišlo 16,3 percenta populácie a nerozhodných zostáva 13,4 percenta občanov.

Zdroj: TV Markíza/Na telo

Účasť voličov jednotlivých strán

Keďže petíciu aktívne podporovali najmä strany Smer a Hlas, dalo sa predpokladať, že ich voličská základňa bude mať aj najväčší záujem zúčastniť sa referenda. V prípade voličov Smeru je odpoveď jasná, k urnám by prišlo až 77,4 percenta jeho voličov, v prípade Hlasu je to 63,4 percenta voličov a v prípade ĽSNS 61,6 percenta.

Tak isto sa dalo očakávať, že najviac odporcov sa nájde v tábore koaličného OĽANO, kde by sa až 48,5 percenta opýtaných voličov hnutia referenda nezúčastnilo. "Pri strane Za ľudí je toto číslo na úrovni 21,8 a pri SaS 22,5 percenta. Najnerozhodnejší sú voliči Sme rodina, štvrtina z nich vidí svoju účasť tak "pol na pol"," zosumarizoval portál tvnoviny.sk

