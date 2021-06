Po úmrtí muža rastú hlásenia o výskyte medveďov: Zmenili správanie, na týchto miestach si dávajte pozor

Medvede hlásia obyvatelia obce Krahule v okrese Žiar nad Hronom či v Jasenskej doline v okrese Martin. Atraktívnym tam je pre ne komunálny odpad v blízkosti chatových osád a penziónov, konštatuje Slašťan. V obciach Kunešov v okrese Žiar nad Hronom a Očová v okrese Zvolen evidujú ochranári medvede na poľnohospodárskych družstvách. Ďalšie hlásené výskyty zaznamenala ŠOP napríklad z obce Sučany, Šútovo (obe okres Martin), Krivany (okres Sabinov) či Pribylina (okres Liptovský Mikuláš).

Prvým krokom zásahového tímu v prípade nahláseného medveďa je jeho monitoring. Ten predstavuje zber dát od miestnych obyvateľov. Tím sumarizuje informácie a hlásenia o spozorovaní medveďa a stretov s ním, približuje Slašťan. Získané údaje podľa neho predstavujú obraz o časopriestorovej aktivite jedinca.

Zásahový tím následne vykoná výjazd na danú lokalitu, aby preveril situáciu, skompletizoval a spresnil informácie. "Popritom je dôležité zistiť príčinu výskytu daného jedinca, ktorou môžu byť napríklad nezabezpečené odpadové nádoby, vnadenie poľovníkmi v blízkosti intravilánu, pestovanie niektorých poľnohospodárskych plodín v obci alebo jej blízkosti," vysvetľuje Slašťan.

V rámci monitoringu problémových medveďov ďalej nasledujú hliadky ochranárov. Ich úlohou je plašenie medveďa v jeho neprirodzenom prostredí a zabránenie škodám, ktoré by mohol spôsobiť, hovorí Slašťan. Dodal, že priamo na mieste vyhodnocujú situáciu, určia ďalší postup a vhodné riešene pre vzniknutú situáciu.

"Každá situácia sa vyhodnocuje individuálne. Niektoré jedince po použití našich metód upustia od návštev ľudských obydlí, ich prevýchova je výsledkom použitia rôznych metód plašenia," podotkol Slašťan.

Policajti našli v pondelok v doline Banskô na Liptove mŕtveho 57-ročného muža. Lesníci predpokladajú, že k úmrtiu došlo po strete medveďa s človekom. Hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová priblížila, že muž mal na hlave, krku a boku poranenia, ktoré boli spôsobené pohryzením. V mieste nálezu sa našli aj čerstvé stopy medveďa. S cieľom zistenia presnej príčiny smrti bude vykonaná pitva. Ochranári sa zatiaľ k prípadu nevedeli vyjadriť, počkajú si na závery pitvy. Od 1. januára 2020 neevidujú problémy spôsobené medveďom v obci Liptovská Lúžna a jej okolí.

V okolí Kunešova a Krahúl je pohyb medveďov čoraz častejší, tvrdia starostovia

Výskyt medveďov a ich pohyb v blízkosti ľudských obydlí je v obciach Kunešov a Krahule v okrese Žiar nad Hronom čoraz intenzívnejší. Uviedli to starostovia oboch obcí s tým, že zvieratá v oblasti monitorujú i fotopasce poľovníkov.

„Naši obyvatelia boli na vychádzke v okolí obce a zazreli medveďa hnedého, ako sa prechádzal po lúke. Ďalší obyvateľ nahlásil, že zazrel medveďa prechádzať sa v jeho záhrade. Vlani sme mali jedného aj v obci, snažil sa dostať k jednému pánovi, ktorý chová ovce,“ opísal starosta Kunešova Peter Slašťan.

Tvrdí tiež, že výskyt medveďov v okolí obce je za posledné roky čoraz častejší. Podľa informácií starostu zachytili fotopasce poľovníkov v priebehu dvoch mesiacov asi 16 rôznych jedincov, ktoré sa v tejto oblasti pohybujú. V obci Kunešov zatiaľ nespôsobili žiadne škody na majetku ani zdraví obyvateľov.

Zábery z fotopascí potvrdil aj starosta Krahúl Miroslav Schwarz, na tej pri obci sa medvede podľa jeho slov objavujú prakticky každý večer. „Evidujeme niekoľko medveďov aj s mláďatami, ktoré v oblasti neustále migrujú,“ povedal Schwarz a dodal, že ľudia sa s nimi stretávajú čoraz častejšie.

Podľa Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR láka v obci Krahule medveďov komunálny odpad v blízkosti chatových osád a penziónov, starosta však tvrdí, že zabezpečenie odpadu má obec v poriadku. „V minulom roku sme tu mali medveďa, ktorý rozlámal plot a prerazil dvere do kurína. Ich počet dlhodobo narastá,“ upozornil Schwarz.

Ochranári v rámci celého Slovenska evidujú viac ako 20 hlásení o výskyte medveďa v obci alebo jej bezprostrednej blízkosti. Okrem obcí v Kremnických vrchoch ide o Jasenskú dolinu a obce Sučany a Šútovo v Martinskom okrese, Očovú v okrese Zvolen, Krivany v Sabinovskom okrese či obec Pribylina v okrese Liptovský Mikuláš.

Slovensko aktuálne eviduje aj prvý prípad smrteľného stretu človeka s medveďom vo svojej novodobej histórii. Ide o 57-ročného muža, ktorého telo našli v pondelok (14. 6.) v doline Banskô v Liptovskej Lúžnej. Muža našli bez známok života s poraneniami hlavy, krku a boku, ktoré mali byť spôsobené pohryzením. Závery už potvrdili aj výsledky pitvy.

V obci Krivany opakovane videli medveďa hnedého

edveďa hnedého videli obyvatelia obce Krivany v okrese Sabinov v uplynulom období opakovane. Starosta Ján Šejirman tvrdí, že ľudia sa preto boja chodiť do lesa. Problém je potrebné podľa neho riešiť. Ide o jednu z lokalít, v ktorej Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR eviduje výskyt medveďa.

"Monitorujeme ho tu od začiatku roka, ale teraz asi pred piatimi týždňami sme mali prípad, že rybár bol pri rieke a oproti nemu bol medveď. Po tomto prípade bolo trošku tak tichšie, ale teraz asi pred dvoma týždňami bolo hlásené, že zase prechádzal z jednej lokality do druhej, takže je tu určite pohyb a treba s tým niečo robiť. Nikto nechce ísť do lesa, ktorý sa vyľudní. Možno pre niekoho je to dobré, ale les by mal slúžiť aj pre ľudí," uviedol Šejirman.

Ako povedal, po tragickom prípade stretu medveďa s človekom v Liptovskej Lúžnej už ľudia do lesa nevkročia vôbec. "Nikdy to nebolo. Asi je to premnoženie a niektorí jedinci sa sťahujú do údolí. Tu v našej lokalite, Krivany a Levočské vrchy, určite ich je veľký počet, boli zaznamenané na fotopascách. Počas posledného pol roka sa sťahujú dole, a keď príde jeden, tak si myslím, že prídu viacerí," skonštatoval starosta obce.

Ľudí na medveďa upozorňujú prostredníctvom obecnej webstránky, v rozhlase, ako aj na sociálnej sieti s popisom jeho výskytu. Starosta tvrdí, že bude mať 64 rokov, ale nikdy o výskyte medveďa v obci nepočul ani od svojich predkov. "Som ochranca prírody, som za výsadbu a všetko, ale toto už myslím si, že odradí ľudí chodiť do lesa, nebude to dobré," dodal Šejirman.

Zásahový tím pre medveďa hnedého eviduje vo svojej databáze problémové jedince medveďa hnedého. K dnešnému dňu evidujú podľa manažérky pre komunikáciu ŠOP SR Anny Weissovej viac ako 20 hlásení o výskyte medveďov v intravilánoch obcí alebo ich bezprostrednej blízkosti. Podľa jej slov nie všetky z nich sú problémové, teda také, u ktorých by nastala zmena ich správania a návykov.

V okolí obce Stožok sa pohybuje medveď, rozbil úle v osade Hraškovci



V okolí obce Stožok v Detvianskom okrese sa pohybuje medveď. Potvrdila to starostka Darina Petrincová. „Dostala som hlásenie, že medveď rozbil úle v osade Hraškovci,“ spresnila.

Ako ďalej uviedla, obec vyhlási do miestneho rozhlasu oznam, ktorým upozorní občanov na pohyb medveďa v okolí obce. „Telefonovala som aj s poľovníkom a informovala som ho o tom. Poľovníci rozmiestnili fotopasce, tie ho však nezachytili, tak si mysleli, že už odišiel. Uvidíme, čo bude ďalej,“ doplnila.

Medveďa v sobotu (12.6.) videli turisti aj v okolí cyklotrasy v Stožku. „Telefonovala som s mamou dievčaťa, ktorá natočila video. Akurát boli na prechádzke so psom, keď sa im naskytol tento obraz,“ poznamenala. Starostka začiatkom júna po oslovení TASR spomenula, že v dedine a v jej okolí zatiaľ neriešili problém s výskytom medveďa. Zdôraznila tiež, že obec pred šelmou nemá zabezpečený odpad.

Hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová informovala, že zvyšujúcou sa početnosťou populácie medveďa hnedého, ako aj nárastom turistiky, sa dá predpokladať, že bude dochádzať k čoraz častejším stretnutiam človeka s týmto zvieraťom. „Preto ako odporúčanie nabádame návštevníkov prírody, aby boli obozretní, v prírode sa pohybovali v skupinkách, rozprávali sa, aby medveď spozoroval včas ich prítomnosť a vyhol sa tak kontaktu s človekom,“ pripomenula. „Je dobré, ak informujeme blízkych, do ktorej lokality ideme na turistiku alebo na huby,“ dodala s tým, že medveď hnedý je najväčšou šelmou na Slovensku, ktorá zastáva svoje postavenie v prírode a patrí do nej. „Zároveň však treba poznamenať, že jej početnosť by mala byť na takej úrovni, aby bola zabezpečená stabilita populácie, ale aj vzájomná symbióza človeka s medveďom,“ ukončila.

Podľa poľovníkov MŽP nezvláda manažment medveďov, napadnutia rezortu odmieta

Slovenská poľovnícka komora (SPK) rázne odmieta vyjadrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na adresu poľovníkov v súvislosti s nešťastím v Liptovskej Lúžnej. Útok šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) na poľovníkov považujú za snahu o prekrytie tragédie a tvrdia, že jeho vyjadrenia len potvrdzujú, že ministerstvo nie je schopné riešiť problém s vysokými stavmi medveďa na Slovensku. Reakciu zaslal hovorca SPK Alojz Kaššák.

„Poľovníci nespustili žiadnu kampaň, lebo celkom prirodzene čakajú na výsledky pitvy a konečné potvrdenie príčin smrti postihnutého,“ uviedli poľovníci v reakcii. Pripomenuli tiež, že minister viackrát poškodil meno poľovníkov vyjadreniami, ktoré nemal podložené dôkazmi.

MŽP podľa komory vôbec neprezentuje fakt, že lov medveďa nepožadujú poľovníci, ale ľudia z vidieka či obyvatelia obcí, „ktorí si chcú užívať svoje lesné pozemky, ale majú strach, pretože medveďov tam majú viac ako ktorejkoľvek inej zveri,“ vysvetlila komora s tým, že samosprávam nie je umožnené chrániť život a zdravie svojich občanov.

„Stalo sa zrejme presne to, na čo poľovníci už dlhodobo upozorňujú aj vzhľadom na skúsenosti z Rumunska. Slovensko má dlhodobo najväčšiu hustotu medveďov na svete a varujeme spoločnosť, že k takýmto stretom bude dochádzať častejšie,“ uviedli poľovníci. Upozorňujú, že problém nevyrieši Zásahový tím pre medveďa hnedého. Dôležitá je podľa nich práve komunikácia MŽP s miestnymi ľuďmi, samosprávami či odbornými organizáciami.

V doline Banskô v Liptovskej Lúžnej našla polícia v pondelok (14. 6.) telo 57-ročného muža, ktorý zahynul po útoku medveďa. Envirorezort v tejto súvislosti odmieta, aby bolo nešťastie zneužité na kampaň poľovníkov proti ochrane prírodného bohatstva.