Po chybe v systéme prišla oprava: Turistický semafor budú aktualizovať každý deň

BRATISLAVA - Envirorezort a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR budú po chybe v Turistickom semafore v úzkom spojení so strážou a chatármi v turistických lokalitách. Odporúčania o návštevnosti tak budú stále aktuálne. Zapracovali aj možnosť celodennej aktualizácie návštevnosti, aby vedeli okamžite reagovať na zmenu návštevnosti v území.

Chatári zo Zbojníckej chaty vo Vysokých Tatrách v utorok dopoludnia na sociálnej sieti upozornili, že v ich okolí sú prázdne turistické chodníky, aj keď Turistický semafor hlásil preplnenie. "Ľudí je málo, bojujeme s dobou ktorú máme, aby tu naša chata mohla pre vás stále byť. Ako všetci, aj naša chata má veľké problémy pre pandémiu, prichádzame o zahraničných turistov a ešte k tomu nám životné prostredie v dobe, keď je v doline 15 ľudí, pridáva a zaradzuje našu dolinu medzi červené oblasti 'plné ľudí'," priblížili chatári.

Systém podľa hovorkyne ŠOP SR Kristíny Bockovej môže ukázať, že nástup do niektorej doliny je zahustený. Turisti sa následne rozdelia na iné chodníky a v konečnom dôsledku nemusia do danej chaty prísť všetci turisti. Po upozornení Zbojníckej chaty skontrolovali funkčnosť systému a celý IT proces opravili, povedala pre TASR.

Informácia sa aktualizujú každý deň

Informácie sa na webe Turistického semafora aktualizujú každý deň o 10.00 h. Po upozornení zo strany chatárov má envirorezort aj ŠOP možnosť celodennej aktualizácie údajov.

Turistický semafor má odporúčací charakter a jeho cieľom je upozorniť aj na menej známe lokality, zdôraznila Bocková. "Nikomu návštevu nikam nezakazujeme. Chceme poskytnúť informáciu o zhustenosti návštev v lokalitách pred tým, ako daný človek na lokalitu príde," povedala Catherine Černochová z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Černochová pripomenula, že údaje o návštevnosti poskytujú do semaforu pracovníci ŠOP. Každý národný park a chránená krajinná oblasť má vlastný dotazník, v ktorom sú vopred dohodnuté lokality. Tie vybrali podľa historických skúseností a monitorujú tak strategické body, odkiaľ sa následne chodníky rozdeľujú, opísala.

"Ak občania majú pocit, že semafor neukazuje pravdivo, môžu vec nahlásiť na semafor@enviro.gov.sk," uviedlo ministerstvo aj ochranári. Vo webovej aplikácii Turistický semafor je zatiaľ zahrnutých 230 lokalít, ktoré ukazujú návštevnosť na svojom území. Mapa zahŕňa tri farby. Zelená signalizuje, že na území je minimálny počet návštevníkov. Oranžovou farbou je znázornený väčší počet turistov v lokalite. Veľký počet ľudí ukazuje červená farba, semafor tak odporúča navštíviť inú oblasť.