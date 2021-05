Nátresk pred OČKOVACÍM centrom: VIDEO Desiatky ľudí sa tlačili ako sardinky! Bolo to nedôstojné a nezvládnuté

BRATISLAVA - Koronavírus je v našich životoch už takmer rok a pol. Aby sme ho definitívne porazili, musíme stále dodržiavať základné opatrenia, no dôležité je aj očkovanie. Pred jedným z očkovacích centier v Bratislave sa zhromaždili desiatky ľudí, ktorí čakali, či sa dostanú na rad. O dodržiavaní odstupov však mohli len snívať... Podľa našej čitateľky to bolo nedôstojné a organizácia nebola zvládnutá.

Je bežnou praxou, že ľudia okrem registrácie využívajú aj inú možnosť, ako sa zaočkovať. Vo vakcinačných centrách sa totiž môže stať, že po záverečnej ostanú voľné vakcíny. Vtedy príde rad na náhradníkov. Ľudia sa preto zhromaždia pred centrami a čakajú, či sa dostanú na rad.

Organizačne to vôbec nezvládli

Jedna z našich čitateliek sa s nami podelila o takýto zážitok. Včera sa aj ona vybrala pre Národný futbalový štadión. Bolo krátko po siedmej a na vakcínu tam čakali desiatky ľudí. Bola to veľká masa, hlava na hlave. Ľudia prichádzali náhodne. Nič by na tom nebolo, pokiaľ by na mieste fungovala organizácia, dodržiavali sa odstupy a ďalšie opatrenia. Ani respirátory nemali úplne všetci, väčšina ľudí sa však správalo zodpovedne.

VIDEO Pred vakcinačným centrom čakali desiatky až stovky ľudí

"Organizačne to nie je dobre zvládnuté, keď sa taká veľká masa ľudí môže zhromaždiť a tlačiť na seba ako sardinky a pokojne si navzájom šíriť vírus, keďže toto sú všetko nezaočkovaní ľudia," povedala pre Topky čitateľka, ktorá odhadovala, že na mieste bolo okolo 300 ľudí. "Nik to tam neorganizoval. Bol tam iba pán, čo vyhlasoval choroby," uviedla. Na takú masu ľudí a záujem zrejme očkovacie centrum nebolo pripravené.

Bolo to nedôstojné, boli sme ako sardinky

Ľudia teda mohli prísť v ľubovoľnom poradí a rovnako sa mohli zaradiť tak ako chceli. Ľudí z davu vyberali podľa poradia chorôb, ktoré uviedlo na zozname ministerstvo zdravotníctva až dovtedy, kým nemali dostatok ľudí. "Trvalo to celé cca hodinu, kým sa dav rozpustil," opísala s tým, že vzali niekoľko desiatok ľudí. Na videu, ktoré nám zaslala čitateľka, je zachytená situácia, kedy sa majú prísť prihlásiť ľudia, ktorí trpia vážnou psychickou poruchou.

Pred vakcinačným centrom NFŠ sú desiatky čakajúcich bežnou praxou. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Podľa našej čitateľky bol celý priebeh chaotický. "Myslím, že je dosť nedôstojné, aby sa vykrikovali verejne diagnózy, z ktorých väčšina je naozaj citlivá – ako psychiatrické choroby a HIV, ku ktorým sa musia ľudia verejne pred veľkým davom cudzích ľudí prihlásiť, aby ich vybrali," myslí si čitateľka. "Spoločenské podujatia sú vo veľkej miere zakázané a prísne regulované a tu, kde sa zhromaždia naozaj ohrozené skupiny (ľudia s vážnymi diagnózami), to nie je vôbec ošetrené a nie sú ochránení," napísala nám mladá žena.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

"Úplný nonsens mi príde napríklad situácia, keď hlásil chorobu HIV a povedal „okeej, tak kľudne príďte, keď budem hlásiť inú chorobu“," povedala s tým, že sa cítila ako na trhovisku alebo burze, kde sa ľudia musia tlačiť dopredu, aby si ich ako prvých všimli a vybrali z davu. Napriek tomu sa však ľudi správali slušne a neboli agresívni. "Všetci boli v pohode a netlačili sa, neboli nervózni alebo agresívni a aj sa bez problémov potom rozpustili," dodala čitateľka.

Zodpovednosť je na vakcinačnom centre

Oslovili sme preto políciu aj ministerstvo zdravotníctva, či sa s podobnými prípadmi stretli, či ich riešia a čo odporúčajú ľuďom. Rezort zdravotníctva uviedol, že zodpovednosť je na danom vakcinačnom centre. Zároveň sa musia dodržiavať pravidlá z platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. "Pri čakaní na očkovanie, ale aj v iných prípadoch, odporúčame dodržiavať základné protiepidemické opatrenia, teda dostatočnú vzdialenosť od ostatných osôb a mať prekryté dýchacie cesty," uviedol pre Topky rezort zdravotníctva.

Polícia sa na mieste nenachádzala. Verejný poriadok je monitorovaný priebežne v rámci bežného výkonu služby. "Pričom ďalej uvádzame, že zriaďovateľ vakcinačného centra, samosprávny kraj a miestna časť Nové Mesto s originálnou pôsobnosťou obce (ochrana verejného poriadku podľa § 4 ods. 3 písm. n) a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.) požiadal o spoluprácu MsP a ich neustálu prítomnosť pri vakcinačnom centre," uviedla hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Martiniaková.

Momentálne sa na Slovensku môžu registrovať na očkovanie Pfizerom všetci nad 35 rokov. Ľudia od 16 do 34 majú dostať AstruZenecu, no očkovanie touto vakcínou je momentálne pozastavené. Od júna by sa však mala očkovacia stratégia meniť a vakcíny by sme si mohli vybrať. Najväčší záujem je o vakcínu Pfizer.