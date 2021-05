AKTUÁLNE Očkovacia stratégia sa mení! Vakcínu Pfizer dostanú aj ľudia nad 35 rokov

Kvôli posunutiu vekovej hranice na očkovanie Pfizerom a pozastaveniu očkovania AstraZenecou sa dočasne pozastavuje očkovanie mladších ako 35 rokov, teda vekovej hranice od 18 do 34 rokov. To sa však podľa ministra čoskoro obnoví a ide len o otázku pár dní.

Situáciu chcú vyriešiť čoskoro. "Potrebujeme naplniť kapacity tohto víkendu a potom budeme pokračovať ďalej, je možné, že čoskoro to bude otvorené pre 16+," uviedol Lengvarský. Zodpovednosť pri výbere vakcín preberá štát. Na výber by mali byť všetky vakcíny.

Zrejme budeme potrebovať tretiu dávku

Lengvarský avizuje, že je možné, že bude potrebná aj tretia dávka vakcíny. K tretiemu kolu očkovania pribudnú aj mladiství a deti. "Ja si myslím, že EÚ s ňou (s AstraZenecou, pozn. red.) ráta. Nejde o problém bezpečnosti vakcíny, ale o problém dodávky vakcín," uviedol Lengvarský s tým, že existujú štúdie, že tí, ktorí dostali vektorovú vakcínu môžu dostať mRNA vakcínu a naopak. "V súčasnosti je to ešte skoro povedať," dodal na margo tretej dávky.

Očkovanie AstraZenecou aj Sputnikom V

AstraZeneca je na Slovensku považovaná za bezpečnú vakcínu a aj naďalej sa ňou bude očkovať. Momentálne AstruZenecu dostanú len tí, ktorí čakajú na druhú dávku. Všetci, ktorí dostali tento týždeň termín na prvú dávku AstraZenecy dostanú Pfizer. Termíny a časy majú platiť, meniť sa má len vakcína. Zároveň si v rámci novej vakcinančnej stratégie budeme môcť vybrať aj ruskú vakcínu Sputnik V. "Máme ruskou stranou definitívne podpísané stanovisko na súhlas na používanie. Zaplatením sa vakcíny stanú našim majetkom," povedal Lengvarský.

Vakcínu si budeme môcť vybrať

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje registráciu na očkovanie, v rámci ktorej by si občania mohli voľne vybrať vakcíny na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Na výber by boli aj neregistrované vakcíny. Vakcínou od AstraZeneca by sa na Slovensku malo očkovať aj naďalej. Avizoval to minister zdravotníctva ešte pred rokovaním vlády. Dôvodom pozastavenia očkovania je problém s dodávkami britskej vakcíny a čiastočne aj tretie úmrtie. "Jedným z menej vážnych dôvodov je úmrtie, ktoré stále prešetrujeme, ale tým hlavným dôvodom je, že očkovacích dávok nie je dostatok," uviedol Lengvarský.

Na vybudovanie takejto vakcinačnej stratégie a jej rozbehnutie potrebuje ministerstvo dva až tri týždne. Vybrať by sme si mohli už od 1. júna. "Budeme pracovať na tom, aby občan mal voľný výber vakcín vrátane neregistrovaných," informoval. Osoby, ktoré majú mať druhú dávku tejto vakcíny, ju dostanú. Ľudia, ktorí mali dostať prvú dávku tejto látky, dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer. Rezort plánuje zapojiť do očkovania aj všeobecných lekárov pre dospelých. "Do portfólia dostanú všetky druhy vakcín okrem Pfizeru," dodal Lengvarský.