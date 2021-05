Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým bol M. R. Štefánik, tvrdí prezidentka

Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým bol Milan Rastislav Štefánik a čím všetkým sa zaslúžil o to, že Slovensko sa stalo štátotvorným národom samostatného československého štátu. Pri príležitosti jeho 102. výročia úmrtia to pri mohyle na Bradle v Brezovej pod Bradlom uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.