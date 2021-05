Prezidentka, premiér i šéf Národnej rady na Deň Európy vyzvali na diskusiu o budúcnosti EÚ

Ako uviedol minister v úvodnom príhovore, európski lídri s odpoveďami na otázky o budúcnosti Únie trochu meškajú. V aktuálnej diskusii majú na rozdiel od minulosti načúvať ľuďom. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vidí v konferencii príležitosť ľudí povedať svoj názor na to, akú Európu chceme a za akou budeme spoločne stáť. Poukázala na prepojenosť SR s Úniou, napríklad z hľadiska investícií či spoločnej legislatívy. "Európska únia nestojí na jednom lídrovi a jednej ideológii. Definujeme ju my. Je to priestor hodnôt demokracie a priestor spolupráce. Spolupráce, ktorá umožňuje čerpať výhody členstva, ale zaväzuje sa aj solidárne podieľať na riešení spoločných výziev. Veľmi si želám, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako konštruktívny európsky partner," skonštatovala Čaputová.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) zdôraznil, že občan musí byť neoddeliteľnou súčasťou a stredobodom každej budúcej zmeny v Európskej únii (EÚ). "Musí mať pocit, že naňho Únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky jeho každodenného života," uviedol. Deklaroval tiež záujem Národnej rady SR zúčastňovať sa na aktivitách spojených s konferenciou.

"Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť," vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). V príhovore vyzdvihol odvahu vlády robiť zmeny, a to aj formou plánu obnovy. Verí, že Únia bude naďalej dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.

Traja najvyšší ústavní činitelia prijali aj spoločné vyhlásenie, v ktorom deklarovali, že "Európska únia je aj dnes najlepším priestorom pre úspešné, prosperujúce a bezpečné Slovensko". Pozvali ľudí k diskusii a zaviazali sa dostať konferenciu do obcí, miest, regiónov a komunít. "Naším cieľom nie je urobiť z konferencie ódu na dokonalosť EÚ," poznamenal Korčok. Uvedomuje si, že EÚ nie je bez chýb. Deklaroval záujem o každý názor. Upozornil však, že nejde o priestor pre demagógov, ktorý projekt osočujú bez toho, aby mali argumenty. Vyzval nielen na kritiku, ale aj ponúknutie alternatívnych riešení. Diskutovať by mali podľa neho tiež experti a odborníci.

Korčok pripustil, že 17 rokov po vstupe SR do EÚ sa diskusia zúžila na to, aké výhody má Slovensko z členstva. "Je čas sa zamýšľať nad tým, že EÚ nie je jednosmerná záležitosť," podotkol. Mali by sme si podľa neho uvedomovať, že ako súčasť projektu musíme prinášať aj vlastné názory a byť si vedomí spoločnej zodpovednosti.