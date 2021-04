Prezidentka oslávila Sviatok práce v uliciach Bratislavy: Navštívila piváreň, rozhovor s robotníkmi

BRATISLAVA - Viezla sa električkou, navštívila slovenských podnikateľov a po prvej vlne precestovala kus Slovenska. Počas pandémie chýbal hlave štátu najmä kontakt s bežnými občanmi. Vynahradila si ho hneď, ako to bolo možné a vybrala sa priamo do novootvorených prevádzok.

"Je skvelé, že sa prezidentka zaujíma o ľudí," reagovali zamestnanci pivárne na Kollárovom námestí. Hlava štátu sa podľa ich vyjadrenia zaujímala nielen o to, ako sa majú, ale aj o to, či sa dočkali adekvátnej pomoci zo strany štátu. "Pomoc je pomalá a úradníci časti nepríjemní," poznamenala so smiechom jedna z čašníčok.

Zuzana Čaputová sa rozhodla pri príležitosti Slviatku práce prejsť ulicami Bratislavy. Navštívila pritom rôzne prevádzky, ktoré boli mesiace zatvorené. Pod vplyvom opatrení sa mnohí drobní podnikatelia dostali do úzkych a po druhej vlne pandémie začínajú od nuly. Napriek tomu sa snažili neprepúšťať svojich zamestnancov a potvrdili, že sú pripravení ďalej fungovať.

Viac sa dozviete vo videu

Okrem pohostinstva sa prezidentka zastavila aj v textilnej galantérii pri Policajnom prezídiu a v kozmetickom salóne, ktorý nájdete cez ulicu. Svoju prechádzku uzavrela rozhovorom s robotníkmi, ktorí sa starajú o hlavné mesto.