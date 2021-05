KORONAVÍRUS Zúfalosť záchranárov: Niektorým odmeny napriek sľubom neprišli, dokonca museli peniaze vrátiť!

BRATISLAVA - Čakali, že počas minulého mesiaca sa spätne dočkajú vytúžených odmien, no výplatná páska im ukázala číslo, z ktorého ostali viac ako sklamaní. Reč je o niekoľkých záchranároch, ktorí napriek sľubom expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a odmenách pre ľudí z prvej línie, neuvideli na výplate vôbec nič navyše.

Keď ešte premiér Matovič končil a bol posledný deň vo funkcii, na sociálnej sieti zverejnil status o tom, že záchranári budú spätne inkasovať príplatky za službu v prvej línii - tzv. covidový príplatok. Malo ísť o viac ako 300 eur.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Aká je realita?

Pre TV Markíza sa však ozval jeden zo sklamaných záchranárov, ktorý sa takejto avizovanej odmeny napriek tomu nedočkal, hoci mala byť vyplácaná spätne za predchádzajúci mesiac, teda apríl.

Neprišlo to ani zamestnávateľovi, nedostali to preto ani zamestnanci

Sanitár Peter už takto pracuje dlhé roky. Posledné obdobie, kedy museli zachraňovať covidových pacientov, bolo extrémne ťažké. Po výplate za minulý mesiac ostal zaskočený. "Zamestnávateľ povedal, že to nebolo vyplatené im, tak ani nám nemôžu dať," hovorí so sklamaním v halse záchranár Peter.

Zdroj: Getty Images

"Naša práca je aj o inom, ako o peniazoch, ale každá korunka poteší," priznal záchranár. Podľa ďalšieho zdravotníka ich vyplatil jeden štátny a jeden súkromný poskytovateľ a peniaze z ministerstva neodišli. "Tí ktorí ich vyplatili, ich poslali kvázi zo svojich peňazí," dodáva záchranár. Pritom odmenu 350 eur v čistom by mali dostávať všetci - šoféri, záchranári aj lekári.

Kde sa stala chyba, zmeny na poslednú chvíľu?

Ministerstvo zdravotníctva na tieto novinky reagovalo tak, že zariadenie musí tieto odmeny najskôr vyplatiť zo svojho a následne budú spätne vykryté štátom. Toto vNysvetlenie ale dostali údajne až na poslednú možnú chvíľu. Asociácia združujúca väčšinu poskytovateľov záchrannej služby má za to, že niektorí na peniaze z rezortu Vladimíra Lengvarského dosiaľ čakali márne. "Na základe požiadavky z ministerstva zdravotníctva sme k 12. aprílu zaslali ministerstvu kalkulácie koľko zamestnancov zamestnávame, koľko odpracovali hodín, do dnešného dňa sme ale nedostali žiadny finálny dokument, ktorý by nám aspoň povedal v akej výške má byť tento covidový príplatok vyplatený," tvrdí spomínaná asociácia.

"Možno dôjde k nejakému nedorozumeniu, ale veci si vždy vieme vysvetliť, a teda funguje to nasledovne: Nie čakať na peniaze, ale najskôr vyplatiť odmeny dotknutým ľuďom a následne si pýtať refundáciu," potvrdila tento postup ministerstva hovorkyňa Zuzana Eliášová. Niektorí teda zrejme dostanú príplatky až na budúci mesiac aj za apríl.

Beží im čas

Z týchto odmien sa navyše záchranári nebudú veľmi dlho tešiť, keďže štát chce odmeny refundovať len dovtedy, kým bude počet pacientov nad 1000, pričom už teraz ich je len niečo cez 1200 s potvrdeným ochorením Covid-19. Ak pacienti klesnú pod tisíc, odmeny sa zrejme stanú minulosťou. Je teda veľmi veľká pravdepodobnosť, že máj bude posledným mesiacom, za ktorý môžu dostať niektorí záchranári svoju prvú a možno aj posledný covidovú odmenu 350 eur.

"Nie je to úplne spravodlivé, ale sme radi aspoň za niečo," dodal sklamaný záchranár Peter. "Prijali sme nejaký režim, takže by sa to mohlo spraviť aspoň tak, aby tí naši záchranári dostávali nejaké 3-4 mesiace odmeny," priznal druhý člen záchranného tímu.

Paradox na záver

Nepríjemnou čerešničkou na tomto prípade je ďalší šokujúci fakt. Niektorí záchranári nielenže nedostali svoje odmeny, no dokonca im niekoľko stoviek eur z výplaty stiahli! Dôvod je prostý - odrobili viac ako početné nadčasy začala platiť tzv. milionárska daň - pri ročnom zúčtovaní tak museli pri daniach doplácať ďalšie prostriedky.