KORONAVÍRUS Ministerstvo ohlásilo novinku v očkovaní: Mladí sa môžu zviezť so seniormi, prišla však PRVÁ KRITIKA!

BRATISLAVA - Na Slovensku sa ešte stále oficiálne nespustilo očkovanie mladých ľudí nad 18 rokov. Jediná možnosť, ako by sa v súčasnosti dostali k vakcíne je tá, že sa napríklad prihlásia ako náhradníci. Keďže sa ale vakcíny v záujme dosiahnutia kolektívnej imunity musia vyčerpať a ich trvanlivosť nie je večná, ministerstvo pripravuje v prípade mladých ľudí novinku. Súvisí to však so zapojením seniorov v domácnosti.